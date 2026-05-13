Завершился допрос певицы Линды по делу гендиректора издательства «Джем»

Завершился допрос певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) в рамках расследования по уголовному делу генерального директора издательства «Джем» Андрея Черкасова. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

«Проводимые мероприятия закончились», — сказал источник.

По информации 5-tv.ru, на допросе находились директор певицы Михаил Кувшинов и директор ООО «Профит» Дарья Шамова.

На видео артистка молча проследовала к машине, которая заранее ее ожидала возле КПП в месте проведения допроса. Линда не ответила ни на один вопрос журналистов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, певицу доставили на допрос к следователю силой. До этого артистка самостоятельно приходила на следственные мероприятия, однако на этот раз правоохранители не дали ей такой возможности.

Линду задержали в Москве 12 мая. Это связано с обысками в компании ООО «Профит», которая принадлежит находящемуся в СИЗО генеральному директору музыкального издательства «Джем» Андрею Черкасову. Аналогичные следственные действия проводились в офисе ООО «Компания Топ 7» его жены.

По предварительным данным, Черкасова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Следствие пока устанавливает соучастников.

