Военный эксперт Живов заявил об отсутствии в мире аналогов ракеты «Сармат»

Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» — это уникальная российская разработка, не имеющая аналогов в мире. Об этом рассказал 5-tv.ru военный эксперт Алексей Живов.

Она создана для замены устаревшей советской ракеты «Воевода» и полностью основана на отечественных комплектующих и не зависит от внешних военно-промышленных комплексов.

По словам эксперта, главное преимущество нового российского комплекса — это высокая грузоподъемность: ракета весом 200–220 тонн способна нести до десяти тонн полезной нагрузки, включая боевые блоки и средства преодоления ПРО.

Кроме того, комплекс «Сармат» способен доставлять боевые блоки на межконтинентальные расстояния, включая цели за океаном, и преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

Таким образом, на сегодняшний день у «Сармата» нет конкурентов. Американские разработки, такие как ракета Sentinel, находятся на стадии проектирования и не могут сравниться с российским комплексом по готовности и характеристикам.

«У американцев в разработке находится ракета тяжелого класса Sentinel, но она не готова и непонятно еще когда будет готова. У американцев там основная ракета — это Minuteman-3. По большому счету все, больше никаких аналогов нет, и они не скоро появятся», — резюмировал эксперт.

Как ранее писал 5-tv.ru, 12 мая российские военные провели успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Дальность полета ракеты за счет суборбитальной траектории составляет более 35 тысяч километров. Кроме того, суммарная мощность комплекса в четыре раза выше, чем у западных аналогов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.