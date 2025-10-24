Плюшевые игрушки и инструкции: необычные предпочтения принца Эндрю в спальне

Диана Кулманакова
Брата короля Карла III обвиняют в сексуальном насилии над детьми.

Принц Эндрю — какие обвинения и как связан с Эпштейном

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock / i-Images

Mirror: У принца Эндрю в спальне находилось около 72 плюшевых игрушек

Принц Эндрю прославился среди персонала своей требовательностью и необычными привычками в спальне. От расстановки игрушек до составления инструкций — подчиненные брата короля Карла III сталкивались с настоящими ритуалами, которые он диктовал за закрытыми дверями. Об этом сообщает Mirror.

По словам бывших сотрудников, кровать принца Эндрю в Букингемском дворце была буквально завалена плюшевыми игрушками. Одна из горничных, Шарлотта Бриггс, рассказала, что игрушки приходилось расставлять по размеру, и обучение занимало целый день. На кровати находилось до 72 плюшевых мишек, часть из которых стояла на мини-тронах, а большинство были одеты в морскую форму и привозились со всего мира.

Принц кричал и возмущался, если игрушки не ставились в строгом порядке. Заламинированное руководство по заправке кровати, включало инструкции по расстановке подушек, разглаживанию одеял и даже по размещению мехового покрывала.

Бывшие сотрудники также вспоминали другие странные требования: открытие штор в определенное время, сбор использованных мячей для гольфа охранниками, вызов телевизионного техника посреди ночи, чтобы он объяснил, как работает пульт.

В 2019 году финансист Джеффри Эпштейн был арестован и обвинен в организации преступной схемы с несовершеннолетними жертвами и позже покончил с собой в тюрьме. Принц Эндрю также был обвинен одной из жертв, Вирджинией Джуффре, в том числе из-за его тесной связи с Эпштейном. Она утверждала причастность принца к сексуальному насилию над детьми, включая акты в отношении нее самой, когда ей было 17 лет.

