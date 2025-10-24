Министр обороны РФ Белоусов проинспектировал «Южную» группировку войск

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил работу передового пункта управления одного из соединений «Южной» группировки войск. Соответствующие кадры попали в распоряжение 5-tv.ru.

Во время ознакомления с процессами министр обороны заслушал доклады офицеров штаба по текущей обстановке и о положении противника.

Командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик рассказал главе российского ведомства, что решительные и профессиональные действия военных позволили освободить населенный пункт Дроновка в ДНР за сутки. Белоусов отметил мужество военнослужащих, проявленное при операции.

Санчик добавил, что при исполнении поручения Белоусова о повышении мобильности тактических групп в подразделения группировки постоянно поступают мотоциклы, квадроциклы и багги, а специалисты ремонтных подразделений группировки изготавливают самоходные транспортеры переднего края для эффективного выполнения боевых задач.

Также Белоусову доложили, что в подразделениях группировки используются и развиваются наземные робототехнические комплексы и платформы различного назначения.

«В каждом соединении группировки оборудованы цеха по сборке, восстановлению, развитию и модернизации робототехнической техники. Универсальными наземными робототехническими платформами только за октябрь было подвезено более полутора тонн полезных грузов на боевые позиции», — пояснил Санчик.

Помимо этого, Белоусову показали разработанную специалистами «Южной» группировки войск наземную робототехническую платформу для доставки дронов, несущую несколько ударных FPV-дронов и разведывательный беспилотный летательный аппарат. Платформа может самостоятельно передвигаться на несколько километров и имеет стационарные зарядные устройства, что увеличивает автономность комплекса.

Военнослужащим, отличившимся при выполнении задач в зоне специальной военной операции (СВО), вручили государственные награды.

