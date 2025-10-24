Министр обороны РФ Белоусов проинспектировал «Южную» группировку войск

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 31 0

Отличившимся в зоне СВО военнослужащим вручили государственные награды.

Фото, видео: © РИА Новости/Вадим Савицкий; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил работу передового пункта управления одного из соединений «Южной» группировки войск. Соответствующие кадры попали в распоряжение 5-tv.ru.

Во время ознакомления с процессами министр обороны заслушал доклады офицеров штаба по текущей обстановке и о положении противника.

Командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик рассказал главе российского ведомства, что решительные и профессиональные действия военных позволили освободить населенный пункт Дроновка в ДНР за сутки. Белоусов отметил мужество военнослужащих, проявленное при операции.

Санчик добавил, что при исполнении поручения Белоусова о повышении мобильности тактических групп в подразделения группировки постоянно поступают мотоциклы, квадроциклы и багги, а специалисты ремонтных подразделений группировки изготавливают самоходные транспортеры переднего края для эффективного выполнения боевых задач.

Также Белоусову доложили, что в подразделениях группировки используются и развиваются наземные робототехнические комплексы и платформы различного назначения.

«В каждом соединении группировки оборудованы цеха по сборке, восстановлению, развитию и модернизации робототехнической техники. Универсальными наземными робототехническими платформами только за октябрь было подвезено более полутора тонн полезных грузов на боевые позиции», — пояснил Санчик.

Помимо этого, Белоусову показали разработанную специалистами «Южной» группировки войск наземную робототехническую платформу для доставки дронов, несущую несколько ударных FPV-дронов и разведывательный беспилотный летательный аппарат. Платформа может самостоятельно передвигаться на несколько километров и имеет стационарные зарядные устройства, что увеличивает автономность комплекса.

Военнослужащим, отличившимся при выполнении задач в зоне специальной военной операции (СВО), вручили государственные награды.

Ранее 5-tv.ru писал, как ВС РФ освобождают населенные пункты в зоне СВО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.27
-0.38 94.39
-0.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:49
Шатдаун в США привел к очередям за бесплатной едой
12:40
Школьник вдохнул пары дезодоранта-аэрозоля из-за тренда в соцсетях и умер
12:38
Семьям погибших при взрыве на предприятии в Копейске выплатят по 10 млн рублей
12:17
Последний символ диалога в эпоху расколотого мира: ООН отмечает 80-летие
12:07
Уголовное дело о теракте возбудили после попадания БПЛА в дом в Красногорске
12:05
Министр обороны РФ Белоусов проинспектировал «Южную» группировку войск

Сейчас читают

«Большое горе»: семья Сергея Жигунова потеряла близкого человека
«Что полюбили давно, всегда останется любимым»: Бузова сравнила Буланову с бутербродом и гречкой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео