Новая политика олимпийского движения изменила подход к допуску спортсменок.
МОК ввел запрет на участие трансгендеров* в женских турнирах
Международный олимпийский комитет (МОК) запретил трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях. Об этом говорится в новой политике организации по защите женского спорта.
Согласно документу, в дисциплинах, входящих в программу Олимпийских игр, выступать в женских турнирах смогут только спортсменки, признанные биологическими женщинами.
«Для всех дисциплин спортивной программы мероприятий МОК, включая Олимпийские игры, а также для индивидуальных и командных видов спорта, право участия в любой женской категории ограничено биологическими женщинами», — сказано в документе.
При определении допуска будет использоваться специальная процедура проверки. Она направлена на выявление наличия или отсутствия гена SRY — ключевого элемента Y-хромосомы, который влияет на развитие организма по мужскому типу.
Ранее Песков призвал МОК дать внятные объяснения по поводу различий в подходах к России и к странам, которые участвуют в вооруженном противостоянии на Ближнем Востоке.
* — Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.
