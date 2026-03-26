Только биологические женщины: трансгендерам* запретили участвовать в турнирах

Дарья Орлова
Новая политика олимпийского движения изменила подход к допуску спортсменок.

Фото: AP/Matthias Schrader/ТАСС

МОК ввел запрет на участие трансгендеров* в женских турнирах

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях. Об этом говорится в новой политике организации по защите женского спорта.

Согласно документу, в дисциплинах, входящих в программу Олимпийских игр, выступать в женских турнирах смогут только спортсменки, признанные биологическими женщинами.

«Для всех дисциплин спортивной программы мероприятий МОК, включая Олимпийские игры, а также для индивидуальных и командных видов спорта, право участия в любой женской категории ограничено биологическими женщинами», — сказано в документе.

При определении допуска будет использоваться специальная процедура проверки. Она направлена на выявление наличия или отсутствия гена SRY — ключевого элемента Y-хромосомы, который влияет на развитие организма по мужскому типу.

Ранее Песков призвал МОК дать внятные объяснения по поводу различий в подходах к России и к странам, которые участвуют в вооруженном противостоянии на Ближнем Востоке.

* — Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

