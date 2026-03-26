Зашла слишком далеко: 59% американцев осудили войну США с Ираном
Опрошенные обеспокоены тем, что не смогут позволить себе оплачивать бензин в ближайшие месяцы.
Фото: © Getty Images/Spencer Platt
NORC: 59% американцев не одобряют войну США с Ираном
Почти шесть из десяти жителей США полагают, что военная операция страны против Ирана вышла за рамки необходимого. Об этом написало издание EADaily со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательским центром NORC по заказу Associated Press (AP).
Согласно данным исследования, больше половины — 59% респондентов — назвали действия США избыточными. Одновременно у опрошенных усилилась тревога по поводу стоимости топлива. Так, 45% участников исследования заявили, что серьезно обеспокоены вероятной неспособностью оплатить бензин в ближайшие месяцы. Для сравнения, этот показатель составлял 30% в ноябре 2024 года.
При этом около двух третей американцев по-прежнему считают недопущение появления у Ирана ядерного оружия ключевым приоритетом внешней политики. Однако граждане оказались не готовы мириться с ростом цен на энергоресурсы внутри страны ради достижения этой цели.
Поддержка президента США Дональда Трампа остается на уровне около 40% и не изменилась за последний месяц. Тем не менее, как отметило агентство AP, продолжающийся конфликт может стать серьезным политическим вызовом для правящей Республиканской партии.
К тому же опрос показал ограниченную поддержку более жестких мер. Лишь около 40% респондентов сочли приоритетом защиту Израиля от угроз со стороны Ирана, а примерно 30% выступили за смену власти в Тегеране. Шесть из десяти американцев оказались против отправки войск в Иран, а отношение к авиаударам осталось неоднозначным: чуть менее половины их не поддержали, тогда как около трети одобрили такие действия.
Уровень одобрения внешней политики США в целом составил 34%, что практически не отличилось от февральского показателя в 36%.
Опрос проводился с 19 по 23 марта среди более чем 1150 совершеннолетних граждан США.
- 27 мар
- Поставки газа на Украину могут просесть сразу по нескольким направлениям
- 26 мар
- Просчитался? Трамп оценил последствия военной операции США против Ирана
- 26 мар
- «Они умоляют»: Трамп заявил о стремлении Ирана к сделке с США
- 26 мар
- Иран направил официальный ответ на мирный план США и ожидает реакции
- 26 мар
- Уиткофф: план США по урегулированию конфликта принесет пользу для всего Ближнего Востока
- 26 мар
- Трамп: США ничего не нужно от НАТО
- 26 мар
- «Враги извлекут урок»: Иран намерен диктовать свои условия на Ближнем Востоке
- 26 мар
- Погиб командующий ВМС КСИР после удара Израиля по югу Ирана
- 26 мар
- Американцы спрогнозировали продолжительность войны в Иране
- 26 мар
- «Нас обманули дважды»: почему Иран отказывается от переговоров с США
Читайте также
60%
