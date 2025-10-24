Daily Mail: Мужчина после убийства родителей и домработницы пошел покупать секс-игрушки

В США 34-летний мужчина зарезал своих родителей и их домработницу в роскошном особняке. После чего он отправился покупать секс-игрушки. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным следствия, мужчина с помощью ножа убил пожилых отца и мать после ссоры из-за денег. Когда на следующее утро в дом пришла их 57-летняя домработница, злоумышленник убил и ее, спрятав тело в кладовке.

После тройного убийства мужчина отправился покупать марихуану, секс-игрушки и еду, а затем добровольно сдался полиции. По словам прокуроров, он действовал из жадности и обиды на родителей, которые ограничивали его финансово.

Ранее мужчина лечился от шизоаффективного расстройства и не раз проходил психиатрические обследования. По словам родственников, его психическое состояние резко ухудшилось после возвращения из мормонской миссии, откуда его досрочно отправили домой. Адвокаты утверждают, что он перестал принимать лекарства, считая, что родители его отравляют.

Теперь суд должен определить, вменяемость мужчины на момент преступления. От этого зависит, проведет ли он остаток жизни в тюрьме или в психиатрической клинике.

Мормонская миссия — это миссионерская деятельность, которая является частью религиозной практики Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (часто называемой мормонами). Мормонские миссионеры обычно отправляются в поездки на периоды от 18 до 24 месяцев, чтобы распространять свои религиозные убеждения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.