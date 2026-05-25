Цифровая формула долголетия: как победить бессонницу правилом «10-3-2-1»

Дарья Орлова
Методика постепенного расслабления организма помогает не только наладить сон, но и увеличить продолжительность жизни.

Соблюдение особого распорядка дня, получившего название «10-3-2-1», позволяет эффективно бороться с нарушениями сна и быстрее засыпать по вечерам. Об этом сообщило издание Hola со ссылкой на рекомендации врача и консультанта по вопросам долголетия Хосе Виньи.

Специалист подчеркнул, что данная система направлена на плавное снижение активности нервной системы. По его словам, полноценный ночной отдых напрямую связан с процессами долголетия, поэтому правильный режим становится инвестицией в будущее здоровье.

«Использование экранов перед сном нежелательно, поскольку их синий свет подавляет выработку мелатонина», — предупредил Винья, объясняя важность последнего этапа методики.

Расшифровка правила начинается с цифры десять: именно за столько часов до отхода ко сну медик советует полностью прекратить употребление кофеина, чтобы исключить излишнюю стимуляцию организма.

Следующий шаг — отказ от еды за три часа до сна. Доктор пояснил, что в противном случае тело будет тратить энергию на переваривание пищи вместо восстановления.

За два часа до отдыха необходимо завершить все рабочие дела и интенсивные физические тренировки. Финальный час должен пройти в режиме «цифрового детокса» без смартфонов и планшетов.

