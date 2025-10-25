Не слабость, а особый дар: какая привычка является признаком высокого интеллекта

Многие люди болезненно реагируют на посторонние звуки и могут сосредоточиться на важном занятии, только если вокруг полная тишина. Зачастую это считается слабостью, однако на самом деле повышенная чувствительность говорит об особом устройстве мозга, которое отличает людей с высоким творческим потенциалом. Это явление известно, как «сенсорная утечка», пишет издание «Доктор Питер».

У обладателей высокого интеллекта и развитых творческих способностей часто проблемы с фильтрацией внешней информации. Их восприятие не «отсеивает» посторонние звуки, в отличие от восприятия большинства людей. В результате человек не может сосредоточиться, если рядом кто-то говорит, слушает музыку или ест, издавая звуки.

Однако именно эта восприимчивость к второстепенным деталям делает внутренний мир богаче, позволяя генерировать нетривиальные идеи, а также более оригинально обрабатывать информацию.

Северо-Западный университет в США провел эксперимент с участием 100 добровольцев — те, кто сообщал о проблемах с концентрацией в условиях шума, оказались обладателями наиболее дивергентного (разнообразного и оригинального) мышления.

