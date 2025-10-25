Не слабость, а особый дар: какая привычка является признаком высокого интеллекта

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 46 0

Только у людей с развитым мышление есть такая особенность в восприятии мира.

Какая привычка отличает творческих людей

Фото: 5-tv.ru

Многие люди болезненно реагируют на посторонние звуки и могут сосредоточиться на важном занятии, только если вокруг полная тишина. Зачастую это считается слабостью, однако на самом деле повышенная чувствительность говорит об особом устройстве мозга, которое отличает людей с высоким творческим потенциалом. Это явление известно, как «сенсорная утечка», пишет издание «Доктор Питер».

У обладателей высокого интеллекта и развитых творческих способностей часто проблемы с фильтрацией внешней информации. Их восприятие не «отсеивает» посторонние звуки, в отличие от восприятия большинства людей. В результате человек не может сосредоточиться, если рядом кто-то говорит, слушает музыку или ест, издавая звуки.

Однако именно эта восприимчивость к второстепенным деталям делает внутренний мир богаче, позволяя генерировать нетривиальные идеи, а также более оригинально обрабатывать информацию.

Северо-Западный университет в США провел эксперимент с участием 100 добровольцев — те, кто сообщал о проблемах с концентрацией в условиях шума, оказались обладателями наиболее дивергентного (разнообразного и оригинального) мышления.

Ранее 5-tv.ru писал, как психологи советуют бороться с экзистенциальным кризисом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
Чувственность Рыбам, страсть Скорпионам: любовный гороскоп на ноябрь 2025

Последние новости

10:25
Запои и капризные стулья: как Гайдай снимал советский фильм «12 стульев»
10:05
Появились новые подробности по делу об убийстве Япончика
10:00
Су-25 уничтожили опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
9:31
Не слабость, а особый дар: какая привычка является признаком высокого интеллекта
9:06
Умерла мать короля Таиланда Сирикит
8:51
Дмитриев: свыше 99% американцев не знают, что Россия хотела вступить в НАТО

Сейчас читают

Силы ПВО за ночь уничтожили семь беспилотников ВСУ над Москвой
«Я же генерал»: Михалков ответил на вопрос про «котлы»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги