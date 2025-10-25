ЦАХАЛ нанесла точечный удар по центру сектора Газа

ЦАХАЛ нанесла точечный удар по центральной части сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла точечный удар по центральной части сектора Газа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации ведомства, целью удара было уничтожение вооруженного палестинского радикала в районе лагеря беженцев Нусейрат. По версии израильской стороны, он намеревался в скором времени совершить атаку против войск ЦАХАЛ.

В пресс-службе отметили, что израильские военные продолжат принимать меры по предотвращению любой непосредственной угрозы.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа было подписано 9 октября. В дальнейшем, 13 октября, президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта. Тогда освободили 20 выживших израильских заложников, в ответ на это Тель-Авив обязался вернуть две тысячи заключенных из Палестины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дипломаты РФ помогли выехать из Газы 47 россиянам и их родственникам-палестинцам. Среди них были 15 россиян и 32 палестинца. Кроме того, в числе вывезенных из анклава граждан были 15 несовершеннолетних, среди которых молодой человек с диагнозом ДЦП.

