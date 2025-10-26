Дополнительные силы: более ста следователей работают в Лувре после ограбления

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Специалисты завершили анализ записей с камер наблюдения.

Как проходит расследование ограбления Лувра

Фото: Reuters/Benoit Tessier

JDD: над делом об ограблении Лувра работают более 100 следователей

Для расследования ограбления Лувра привлечены более ста следователей. Об этом в беседе с газетой Le Journal du Dimanche (JDD) заявила парижский прокурор Лор Беко.

«Число следователей было увеличено с прошлого воскресенья. Было около 60, сегодня их больше ста», — отметила чиновник.

По словам прокурора, для расследования ограбления привлечены Бюро по борьбе с бандитизмом и Управление по борьбе с контрабандой, а также специалисты по рынку произведений искусств.

Кроме того, Лор Беко уточнила, что для расследования был выделен магистрат, который работает круглосуточно. К тому же и следователи продолжают сбор данных: они получили уже более 150 образцов ДНК, а также другие следы. К тому же, по словам чиновника, специалисты завершили анализ материалов с камер наблюдения, что поможет установить маршрут злоумышленников.

Прокурор добавила, что по мнению следствия, преступники представляли собой организованную группу, так как они действовали с хладнокровием, без оружия, быстро и решительно. На ограбление злоумышленники потратили всего несколько минут.

Ограбление Лувра произошло 19 октября. Злоумышленники похитили восемь ювелирных изделий. Вскоре после инцидента неподалеку от музея была обнаружена корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у французов исчезает доверие к власти после кражи в Лувре.



