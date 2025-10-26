Дополнительные силы: более ста следователей работают в Лувре после ограбления

JDD: над делом об ограблении Лувра работают более 100 следователей

Для расследования ограбления Лувра привлечены более ста следователей. Об этом в беседе с газетой Le Journal du Dimanche (JDD) заявила парижский прокурор Лор Беко.

«Число следователей было увеличено с прошлого воскресенья. Было около 60, сегодня их больше ста», — отметила чиновник.

По словам прокурора, для расследования ограбления привлечены Бюро по борьбе с бандитизмом и Управление по борьбе с контрабандой, а также специалисты по рынку произведений искусств.

Кроме того, Лор Беко уточнила, что для расследования был выделен магистрат, который работает круглосуточно. К тому же и следователи продолжают сбор данных: они получили уже более 150 образцов ДНК, а также другие следы. К тому же, по словам чиновника, специалисты завершили анализ материалов с камер наблюдения, что поможет установить маршрут злоумышленников.

Прокурор добавила, что по мнению следствия, преступники представляли собой организованную группу, так как они действовали с хладнокровием, без оружия, быстро и решительно. На ограбление злоумышленники потратили всего несколько минут.

Ограбление Лувра произошло 19 октября. Злоумышленники похитили восемь ювелирных изделий. Вскоре после инцидента неподалеку от музея была обнаружена корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III.

