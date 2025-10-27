Больше не полетаем: авиакомпания «Ангара» закрыла продажу билетов

Эфирная новость 71 0

Перевозчик лишился сертификата от Росавиации.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Авиакомпания «Ангара» закрыла продажу билетов

Авиакомпания «Ангара» закрыла продажу билетов. Росавиация аннулировала ее сертификат, выполнение коммерческих рейсов прекратится с пятого ноября.

Нынешние маршруты передадут другим перевозчикам. При этом за уже проданные билеты на рейсы после пятого числа «Ангара» должна вернуть деньги в полном объеме.

Компания, работавшая на Дальнем Востоке и в Сибири, стала лишаться лицензий после авиакатастрофы Ан-24. Крушение произошло в июле этого года в Амурской области. Тогда погибли 48 человек. Пассажиры не раз жаловались на крайнюю изношенность самолетов. Разбившийся борт эксплуатировался почти 50 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, почему мог разбиться самолет Ан-24 под Тындой. Диспетчер постоянно пытался связаться с экипажем данного воздушного судна, но безрезультатно.

Был опубликован промежуточный отчет МАК по результатам расследования катастрофы. Согласно информации из этого документа, есть вероятность того, что причиной крушения Ан-24 стала ошибка пилотов. Скорее всего, они перепутали системы выставления высоты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025

Последние новости

17:12
Вместо ужина: в Свердловской области мужчина содрал кожу с голодной супруги
17:06
«Меня всю колбасит»: Мария Погребняк случайно выбросила часы Rolex
16:59
Борцы со всей страны сразились за кубок атамана Всероссийского казачьего общества
16:51
Сокровище под землей: на Кубани нашли деликатесный белый трюфель
16:46
Лавров: «ястребы войны» в Европе активно пытаются испортить отношения США и РФ
16:39
Водитель грузовика узнал, что его перепутали в роддоме спустя 60 лет

Сейчас читают

Киев жаждет «Грифона»: ВСУ хотят проецировать невиданную для региона воздушную мощь
Силы ПВО России за два часа уничтожили 26 беспилотников ВСУ, летевших на Москву
«Это классное название»: Павел Чинарев о восприятии слова «мажор»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео