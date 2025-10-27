Больше не полетаем: авиакомпания «Ангара» закрыла продажу билетов
Перевозчик лишился сертификата от Росавиации.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Авиакомпания «Ангара» закрыла продажу билетов
Авиакомпания «Ангара» закрыла продажу билетов. Росавиация аннулировала ее сертификат, выполнение коммерческих рейсов прекратится с пятого ноября.
Нынешние маршруты передадут другим перевозчикам. При этом за уже проданные билеты на рейсы после пятого числа «Ангара» должна вернуть деньги в полном объеме.
Компания, работавшая на Дальнем Востоке и в Сибири, стала лишаться лицензий после авиакатастрофы Ан-24. Крушение произошло в июле этого года в Амурской области. Тогда погибли 48 человек. Пассажиры не раз жаловались на крайнюю изношенность самолетов. Разбившийся борт эксплуатировался почти 50 лет.
Ранее 5-tv.ru писал, почему мог разбиться самолет Ан-24 под Тындой. Диспетчер постоянно пытался связаться с экипажем данного воздушного судна, но безрезультатно.
Был опубликован промежуточный отчет МАК по результатам расследования катастрофы. Согласно информации из этого документа, есть вероятность того, что причиной крушения Ан-24 стала ошибка пилотов. Скорее всего, они перепутали системы выставления высоты.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
100%
Нашли ошибку?