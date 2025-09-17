Открыты последние зафиксированные самописцами данные упавшего под Тындой Ан-24

Трагедия в Амурской области произошла 24 июля.

Почему разбился самолет под Тындой

Фото: © РИА Новости/Дальневосточная транспортная прокуратура

Раскрыта последняя информация, которую записали бортовые самописцы в кабине пилотов разбившегося под Тындой пассажирского самолета Ан-24. Данные были опубликованы Международным авиационным комитетом (МАК).

«В период с 12:56:41 по 12:56:44 звуковым регистратором зафиксирована речевая информация от СРППЗ (система раннего предупреждения приближения к земле. — Прим. ред.): «Проверь высоту. Низко земля. Низко земл…», — говорится в отчете по итогам расшифровки «черных ящиков».

Также известно, что с 12:58:38 диспетчер постоянно пытался связаться с экипажем данного воздушного судна, но безрезультатно.

Промежуточный отчет МАК по результатам расследования катастрофы был опубликован ранее. Согласно информации из этого документа, есть вероятность того, что причиной крушения Ан-24 стала ошибка пилотов. Скорее всего, они перепутали системы выставления высоты.

Один из приборов определяет уровень по давлению воздуха за бортом. Однако отсчет ведется по-разному относительно уровня моря и относительно взлетно-посадочной высоты. Именно это, судя по всему, и перепутали пилоты, допустив ошибку на 600 метров.

Самолет Ан-24 потерпел крушение 24 июля. Обломки судна были обнаружены в 15 километрах от города Тында в Амурской области.

Все, находившиеся на борту 48 человек, включая членов экипажа, погибли.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что владеющая упавшим в Амурской области Ан-24 авиакомпания может лишиться сертификата на техобслуживание.

