Один переключатель: почему мог разбиться самолет Ан-24 под Тындой

Самолет Ан-24 под Тындой мог разбиться из-за путаницы систем измерения высоты

Становится все более понятной возможная причина авиакатастрофы Ан-24, которая произошла месяц назад под Тындой. На борту, который летел из Хабаровска, напомню, находились 48 человек — среди погибших работники РЖД, врачи, учительница. Версии случившегося тогда были разные — от шибки пилотов до плохой погоды. Но в нашем распоряжении оказался документ Росавиации, который раскрывает одну из наиболее вероятных причин. В связи с ней, ведомство уже рекомендовало дополнительное обучение пилотов по всей стране.

Как выяснили «Известия», в ходе расследования предварительно установлено, что борт авиакомпании «Ангара» мог разбиться из-за путаницы с определением высоты полета. Как такое возможно, разбирался корреспондент Станислав Григорьев.

Кадры катастрофы Ан-24 авиакомпании «Ангара». От самолета осталась лишь груда обломков. Все, кто находились на борту, погибли. Сегодня стало известно: по одной из версий, возникших в ходе расследования, пилотов и пассажиров погубил небольшой переключатель на панели приборов. Его повернули не в то положение, а потом еще и забыли про это.

«Два варианта, если вы не переставили. Либо вы можете оказаться на встречных эшелонах с другими самолетами. Либо, если вы находитесь в гористой местности, вы можете просто прилететь в землю в условиях плохой видимости,. Вы будете думать, что какая-то высота еще есть, а на самом деле там уже будет земля», — заявил авиаэксперт Илья Шатилин.

В распоряжение редакции попал внутренний документ Росавиации. Это инструкция по безопасности полетов. В ней указана предварительная причина падения самолета в Тынде. Расписано, что делал командир во время посадки.

«Предварительно в ходе расследования установлено: в процессе снижения экипаж установил на барометрических высотомерах давление QNH — 751 миллиметр ртутного столба. Согласно карте захода на посадку по приборам аэродрома Тында, проход должен осуществляться по давлению QFE», — говорится в документе.

Два латинских трехбуквенных сокращения означают режимы прибора — барометрического высотомера. Он определяет высоту полета по давлению воздуха за бортом. И счет ведется по-разному. В первом случае привязывается к уровню моря, а во втором — к уровню взлетно-посадочной полосы. В случае с Тындой пилоты ошиблись на 600 метров. Самолет буквально влетел в густой лес.

«Интересным образом переключается высотомер на авиасимуляторе. Обратите внимание, сколько манипуляций с одной единственной „крутилкой“. Но самое интересное то, что во многих аэропортах России эти действия нужно совершать по-разному. Часть воздушных гаваней работает по системе QNH, а часть в QFE», — отмечает корреспондент.

Подробные разъяснения по этой проблеме нам дала одна из российских авиакомпаний. QNH — международный стандарт. На него решили перейти еще в 2011 году. Но дело как-то затянулось. В новой системе работают чуть больше половины действующих аэродромов — всего их свыше двух сотен. Иногда возникает путаница. А путаница в авиации вещь недопустимая.

«Да, было выпущено специальное письмо в 2015 году и оно должно приниматься как пилотами, так и всеми диспетчерами аэродромов в соответствии с этим стандартом. И вот вопрос был в том, почему за десять лет, и уже как вот это письмо было выпущено, до сих пор не все аэродромы в России используют новый стандарт под QNH», — отметил авиаэксперт Андрей Патраков.

Расследование пока не завершено. Возможно, что-то еще накопают про эту катастрофу. Но версия о разнице высот уже говорит о многом. Почти каждый день пилоты подстраиваются под каждый конкретный аэропорт, считывая высоту по разной методике.

«И поэтому когда ваш самолет вот так заходит на посадку — не надо хлопать в ладоши. Просто пожелайте вашему пилоту вовремя повернуть один маленький переключатель и при этом помнить, в какой системе измерения высоты он сейчас работает», — отмечает корреспондент.

Есть и еще одна катастрофа, которую Росавиация в том же документе считает похожей на катастрофу Ан-24 в Тынде. В июле вертолет Ми-8 в районе Охотска врезался в гору. Там тоже высоту считали по-разному. И не заметили, как земля оказалась существенно ближе, чем надо.

