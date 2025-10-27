Такер Карлсон назвал Путина самым популярным лидером в мире

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 96 0

По словам журналиста, за пределами англоязычного мира отношение к российскому президенту остается положительным.

Кто самый популярный президент в мире

Фото: www.globallookpress.com/Ron Sachs - CNP for NY Post

Президент России Владимир Путин является самым популярным лидером в мире. При этом от других глав государств его разделяет большой отрыв. Об этом сообщил американский журналист Такер Карлсон в интервью телеканалу RTVI.

«Путин — самый популярный лидер в мире, с большим отрывом. Допустим, вы находитесь в Западной Европе, Канаде, в англоязычном мире, за пределами англоязычного мира, в Азии, на Ближнем Востоке, в Восточной Европе. Вы не встретите никого, кому бы не нравился Путин, Путин словно всемирная знаменитость», — отметил он.

По словам Карлсона, российского лидера любят как в англоязычном мире, так и за его пределами, поскольку он ставит интересы России выше собственных, в отличие от западных лидеров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент РФ пользуется доверием 77,8% россиян по итогам опроса. Сбор мнений был проведен с 13 по 19 октября. Деятельность главы государства положительно оценивают 74,5% граждан. Уровень поддержки работы премьер-министра Михаила Мишустина составляет 49,8%, а правительства России в целом — 48,1%.

