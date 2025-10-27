Бизнесмен Струков незаконно вывел 163 млрд рублей за рубеж

В Генпрокуратуре сообщили о выводе бизнесменом Струковым 163 млрд рублей за рубеж

Генпрокуратура подала новый иск к бывшему владельцу «Южуралзолота» Константину Струкову. В ведомстве заявили, что бизнесмен незаконно вывел за границу более 163 миллиардов рублей выручки своих предприятий. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Иск касается периода 2006–2007 годов, когда, по данным следствия, Струков незаконно завладел госпредприятиями «Челябинскуголь» и «Южуралзолото», а полученную прибыль использовал для создания группы компаний в горнодобывающей, строительной, энергетической, транспортной и других сферах.

Согласно материалам дела, средства выводились через офшоры в Черногорию, Сербию, Швейцарию и Турцию, а затем тратили их на покупку недвижимости, яхт, предметов роскоши в Европе и строительство гостиничных комплексов.

Часть активов была оформлена на членов семьи и аффилированных лиц.

На данный момент Генпрокуратура просит обратить в доход государства имущество стоимостью 1,4 миллиарда рублей и 3,5 миллиарда рублей денежных средств, полученных, по версии следствия, коррупционным путем.

Ранее предпринимателю запретили покидать Челябинск после попытки улететь на частном самолете, арестованном по решению суда.

Константин Струков занимал руководящие должности в «Южуралзолото» и «Челябинской угольной компании». Он является одним из богатейших предпринимателей Урала. Совмещал предпринимательскую деятельность с политической, занимая пост вице-председателя Законодательного собрания Челябинской области и участвуя в комитетах по экологии и природопользованию.

