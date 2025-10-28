Заметно увеличится: размер пенсии для неработающих пенсионеров в 2026 году

Пенсии для неработающих россиян в 2026 году вырастут почти до 28 тысяч рублей

Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан России в 2026 году превысит 27 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на профессора кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлию Финогенову.

По словам эксперта, повышение произойдет за счет индексации на 7,6%. Она отметила, что на 1 июля 2025 года средняя страховая пенсия по старости составляла 25 826 рублей, а после пересмотра ее размер должен увеличиться примерно до 27 789 рублей.

Финогенова напомнила, что страховая пенсия является самой распространенной формой пенсионных выплат. Она состоит из фиксированной части и индивидуальных пенсионных коэффициентов, количество которых зависит от трудового стажа и уровня заработной платы. Стоимость одного пенсионного балла ежегодно утверждается государством.

Кроме того, специалист уточнила, что социальные пенсии, выплачиваемые гражданам без трудового стажа или при его нехватке, рассчитываются по другим правилам. На середину 2025 года средний размер таких выплат составлял около 15 856 рублей. С 1 апреля 2026 года их планируется проиндексировать с учетом роста прожиточного минимума пенсионера, однако точный коэффициент пока не утвержден.

Ожидаемое повышение выплат, как считают экономисты, позволит компенсировать влияние инфляции и поддержать уровень жизни пожилых россиян, особенно в регионах, где пенсия остается основным источником дохода.

