Бизнес на страданиях животных: нелегальный зоопарк обнаружили в Дагестане

Нелегальный зоопарк обнаружили в Дагестане

В Дагестане изъяли животных из нелегального зоопарка, который почти десять лет работал без лицензии. Хозяева зарабатывали деньги, прикрываясь природоохранной деятельностью и названием лечебного приюта. При этом зверей содержали в чудовищных условиях. И случай далеко не единичный.

Тех, кто делает бизнес на страданиях животных — сотни по всей стране. Домашние зоопарки могут менять вывески, но по сути остаются теми же клетками на колесах, где животные — просто экспонаты. Корреспондент «Известий» Анастасия Харченко в этом убедилась.

Не просто вольеры, а скорее камеры для пыток. Так выглядит один из частных дагестанских зоопарков, условия содержания животных в котором просто чудовищные. Например, медведь заперт в клетке два на два метра, а по соседству с ним лев с торчащими ребрами. Слова здесь будут излишни, достаточно один раз увидеть.

Зверинец работает уже около десять лет. На воротах надпись: «Мы не зоопарк». Тут сразу же напрашивается вопрос: а что вы тогда? В то, что это приют или благотворительный фонд, поверить точно не получится. Животных здесь, судя по всему, практически не кормят, а клетки не убирают.

Людей на экскурсии водить сюда тоже не стеснялись. Само собой, никаких лицензий тут и в помине не было.

«Я такого не видела никогда в жизни, только лишь в фильмах, которые показывают. Все очень худые, очевидно все с глистами», — рассказала куратор коллекции Ленинградского зоопарка Юлия Бойкова.

Прокуратуре удалось изъять десятки зверей, в том числе и редчайших краснокнижных, но большая часть по-прежнему остается в клетках. Такой бизнес на страданиях животных стал особенно прибыльным. Вложений минимум, доход — регулярный.

Летом в соцсетях распространилось видео из аквариума в Крыму. Зоозащитники даже создали петицию против жестокого обращения с животными в Алуштинском аквариуме, но за несколько месяцев мало что изменилось.

«Вот в таких условиях живет грифовая черепаха, или точнее сказать — существует. Она скорее напоминает экспонат в Кунсткамере. Аквариум очень маленький. Видно, что она даже с трудом поворачивается», — рассказала корреспондент.

Нарушения выявила прокуратура. Руководство хоть и пообещало построить для животных новый аквариум, но недочетов все же не признает.

«Черепаха полностью соответствует нормам Российской Федерации. Ее объем аквариума. Но мы, чтобы посетители были довольны, построим новый большой аквариум», — заявил администратор Алуштинского аквариума Евгений Черевко.

Ведь главное, чтобы людям понравилось, а до самих животных, по всей видимости, дела нет. Издевательства над ними продолжаются по всей стране, несмотря на то что открыть, например, тот же зоопарк крайне сложно. Бизнесмены просто обходят законодательство, маскируя свою деятельность под разными названиями.

Например, личное подсобное хозяйство в Вологде, а по факту — контактный зоопарк, которые в России, кстати, запрещены. Сейчас получить лицензию на работу зоопарка крайне трудно, поэтому, так называемая «серая» зона среди зверинцев, расширилась.

«Мы видим, что они поменяли вывеску, так сказать. Были зоопарками, стали приютами, стали революционными центрами, кто-то переименовался как личное подсобное хозяйство, кто-то называет свою деятельность зоопарковскую образовательным центром», — объяснил ветеринарный врач, зоозащитник, руководитель фонда «Спаси меня» Карен Даллакян.

Хотя суть остается та же. В России уже официально запрещены контактные зоопарки и частные зверинцы. Правила в этой сфере с каждым годом ужесточаются, однако, недобросовестные бизнесмены все же находят лазейки в законодательстве.

