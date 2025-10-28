«Выпрыгнул в окно»: женщина застала рабочего за изнасилованием ее 11-летней дочери

Диана Кулманакова
Мужчина был нанят для ремонта дома.

Женщина застала рабочего за попыткой изнасиловать дочь в США

Фото: 5-tv.ru

Американка застала нанятого для ремонта ванной комнаты работника при попытке изнасилования своей 11-летней дочери в ее доме. Об этом сообщает People со ссылкой на офис прокурора округа Вирджиния-Бич.

«Мать девочки застала мужчину обнаженным в постели своей дочери вечером 9 октября 2024 года. Преступник вскочил с кровати, схватил одежду и выпрыгнул через окно спальни, когда женщина сумела открыть заблокированную дверь с помощью кухонного ножа», — указано в официальном заявлении прокуратуры.

Злоумышленника удалось оперативно задержать. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт насилия: на теле ребенка были обнаружены ДНК и сперматозоиды подсудимого. В ходе допроса мужчина признался в трех сексуальных контактах с девочкой, первый из которых произошел за несколько дней до задержания в ванной комнате при отсутствии родителей.

«Он знал о несовершеннолетнем возрасте жертвы и объяснил побег страхом перед возможной реакцией отца девочки», — отмечается в материалах дела.

Прокуратура подчеркивает, что осужденный является гражданином Сальвадора и находился в США нелегально. Судья назначил общий срок 75 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения 45 лет, что фактически означает 30-летнее заключение.

