На 41-м году жизни умер звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов

София Головизнина
София Головизнина

Об этом сообщили его родные.



Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Умер актер Роман Попов. Об этом сообщили 5-tv.ru близкие артиста.

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» боролся с раком головного мозга, случился рецидив. Ему было 40 лет.

Романа Попов — был блестящим актером и комиком. Известность ему принесла роль следователя Мухича из «Полицейского с Рублевки» — человека с доброй улыбкой и узнаваемой картавостью.

Он родился 9 февраля 1985 года в украинском Конотопе, в России — городе Йошкар-Оле — он провел детство и юность, начал творческий путь. Его семья переехала в Йошкар-Олу, где родители-экологи нашли работу в местном заповеднике. В столице Марий Эл и начали проявляться его артистические задатки.

Свое призвание Попов обрел в КВН, после была победа в третьем сезоне «Камеди Баттл», которая стала для него путевкой в жизнь. Уже в конце 2013 года Роман впервые вышел на сцену «Comedy Club» под ставшим легендарным псевдонимом «Картавый».

В жизни он делился своей борьбой с онкологией и верил в чудо, но судьба распорядилась иначе.

Как уточнил собеседник 5-tv.ru, его сердце остановилось сегодня в 13:15.

