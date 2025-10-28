Умер звезда мыльных опер Эктор Ногера

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 91 0

В общей сложности артист снялся в 2200 эпизодах латиноамериканских теленовелл.

Умер чилийский актер Экстор Ногера

Фото: Кадр из сериала «Мачо», 2003 г.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Умер чилийский актер Экстор Ногера

На 89 году жизни скончался чилийский актер и звезда мыльных опер Эктор Ногера. О его смерти сообщает La Tercera со ссылкой на Министерство культуры Чили, которое подтвердило кончину артиста.

«Актер, режиссер и важная фигура кино- и аудиовизуальной индустрии Чили скончался в этот день в возрасте 88 лет. Его наследие включает в себя не только его роли на экране и в театре, но и его влияние на протяжении более чем 70-летнего стажа в создании примеров художественного творчества и совершенствования для общества. Прощание, знаменующее собой перелом в чилийском исполнительском искусстве с уходом одного из гигантов», — говорится в публикации.

Ногера родился 8 июля 1937 года в Сантьяго. Сниматься в сериалах он начал в 1950-х и за свою семидесятилетнюю карьеру сыграл более чем в 2200 эпизодах теленовелл, включая «Роза ветров», «Сердцеедка», «Люби меня», «Мачо» и «Цыгане». Кроме того, актер участвовал более чем в 60 кино- и театральных проектах. Последний раз он появился на экране в 2024 году.

В 2016 году Ногера пережил серьезный инцидент: во время прогулки верхом лошадь споткнулась, и актер упал со склона, получив удар по голове и перелом второго шейного позвонка.

Эктор Ногера считался одной из ключевых фигур чилийского кино и телевидения. Он был лауреатом и номинантом многочисленных премий, а также известен как педагог и режиссер, сыгравший важную роль в развитии национальной теленовеллы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.98
-1.99 92.02
-2.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:30
«Как старые знакомые»: Лукашенко пошутил о вечных спорах с Лавровым
19:21
Стал случайным свидетелем: в Башкирии пенсионер зарезал сожительницу с любовником
19:14
«До сих пор угрожают»: почему дети мужа Маши Распутиной не приняли ее в семью
19:05
«Зубы упали в мои спагетти»: какие могут быть самые жуткие первые свидания
18:49
«Единственное, что помогает»: становится ли похмелье сильнее с возрастом
18:39
«Очень профессиональный человек»: Олег Верещагин о смерти Романа Попова

Сейчас читают

На 41-м году жизни умер звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов
Сердце советского кино, которое остановилось слишком рано: судьба Натальи Гундаревой
Он заставлял смеяться, скрывая боль: как Роман Попов боролся за жизнь до последнего
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео