«До сих пор угрожают»: почему дети мужа Маши Распутиной не приняли ее в семью

Певица в этом году официально оформила отношения с бизнесменом Виктором Захаровым после 26 лет совместной жизни.

Маша Распутина вышла замуж — личная жизнь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Маша Распутина: дети моего мужа меня ненавидят

Российская певица Маша Распутина в этом году официально вышла замуж за бизнесмена Виктора Захарова после 26 лет совместной жизни. Артистка в одном из ток-шоу на федеральном канале рассказала, что ее собственные дочери поздравили пару с браком, а дети мужа демонстративно проигнорировали торжество.

«Они с Виктором Евстафьевичем враждебно расстались, до сих пор угрожают. Они такие неблагодарные! Он для них все делал: один учился в Канаде, у второй — два высших образования. А я ведь тоже для них все делала, подарки покупала, особенно дочери», — призналась Распутина.

По ее словам, экс-супруга бизнесмена настроила детей против отца, и теперь они испытывают к певице неприязнь. При этом, как утверждает Распутина, дочь ее избранника сказала ему, что они все ему простят, если он вернется к их матери.

Однако, несмотря на семейную драму, артистка призналась, что, держа в руках свидетельство о браке, ощутила гордость за собственное терпение и преданность.

«Взяла документ в руки и поняла, какая я удивительная женщина. 25 лет такой выдержки! Он с пониманием ко мне относился, и я была предана ему, нашей дружбе и союзу», — поделилась она.

В качестве свадебного подарка певица получила от мужа роскошные часы. Она также решила взять двойную фамилию — Распутина-Захарова, отметив, что поменяет паспорт.

У Маши Распутиной двое детей от предыдущих браков: старшая дочь Лидия, с которой отношения были сложными после развода с первым мужем. С Захаровым у Распутиной есть общий ребенок — дочь Мария, родившаяся в 2000 году.

Осенью 2025 года пара официально оформила брак, завершив долгие годы совместной жизни. Певица продолжает активно выступать и участвовать в телепроектах, сохраняя насыщенную творческую и личную жизнь.

