На страже качества: как пользователи «Города заданий» делают жизнь в столице комфортнее

Айшат Татаева
Айшат Татаева 75 0

Они тестировали работу сервиса «Библиотеки Москвы» и чат-бота Добрыни, проверяли состояние газонов, пешеходных переходов, детских и спортивных площадок, а также выполняли другие задания.

Возможности пользователей «Города заданий»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Проект «Город заданий» объединил уже более 400 тысяч человек. С 2022 года его участники вносят важный вклад в развитие столицы: проверяют состояние детских площадок и пешеходных переходов, делятся отзывами о работе речного транспорта, поддерживают волонтерские, спортивные и другие инициативы. Об этом рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Благодаря проекту москвичи делают жизнь в городе еще комфортнее — помогают улучшить то, чем сами пользуются каждый день. Например, они тестируют новые сервисы, оценивают качество обслуживания в разных сферах, присоединяются к патриотическим и экологическим акциям. За все время участники выполнили больше трех миллионов заданий», — отметила Наталья Сергунина.

Горожане уже испытали функции и возможности 32 столичных цифровых решений. Так, в рамках одного из заданий они тестировали сервис «Библиотеки Москвы» — бронировали книги онлайн и получали их в читальнях.

Кроме того, пользователи дали обратную связь о работе чат-бота Добрыни, который отвечает на вопросы о социальных услугах, и виртуального ассистента московского транспорта Александры.

Участники проекта заботятся и об экологии: они сдали в специальные пункты приема около 14 тысяч батареек и книги для обмена.

Помимо этого, москвичи помогают улучшать транспортную инфраструктуру, оставляя отзывы о внешнем виде и уровне комфорта поездок на речных электросудах.

А еще горожане более 100 тысяч раз проверяли состояние газонов, фонтанов, детских и спортивных площадок, пешеходных переходов и остановок.

