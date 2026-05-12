В меру, но можно: россиянам назвали болезнь, при которой полезно есть сыр

Элина Битюцкая

По словам врача, белок казеин усваивается постепенно, обеспечивая сытость без резких скачков инсулина.

Какой сыр помогает стабилизировать сахар при диабете

Диетолог Круглова назвала сыр продуктом, стабилизирующим уровень сахара в крови

Употребление сыра помогает людям с сахарным диабетом контролировать уровень глюкозы в крови. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

«Это может быть важно людям с нарушением углеводного обмена. Кроме того, сыр способен обеспечивать чувство сытости в течение некоторого времени. <…> Если человек испытывает голод, то перекусить легким овощным салатом и кусочком сыра можно», — пояснила эксперт.

Круглова подчеркнула, что при диабете первостепенное значение имеет контроль массы тела. Поэтому для ежедневного рациона следует выбирать сорта с невысокой жирностью, чтобы не превышать калорийность.

«Важно использовать на ежедневной основе сыр невысокой жирности. Можно обратить внимание на полутвердые сорта с жирностью до 20%, творожный сыр», — уточнила диетолог.

Рекомендованная порция — не более 30–40 граммов в сутки. Людям с избыточным весом специалист советует ограничиваться сырами жирностью до 20% и следить за насыщенными жирами из других молочных продуктов. Тем, кто страдает гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), не стоит есть сыр, как и любую другую пищу, прямо перед сном — последний прием должен быть за час-полтора до отдыха.

