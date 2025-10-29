Лавров назвал изменение позиции Трампа по Украине неожиданным

Глава МИДа РФ сомневается в последовательности политики Вашингтона.

Лавров о смене позиции Трампа по Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Изменение позиции президента США Дональда Трампа по Украине оказалось неожиданным и поставило много вопросов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Удивительно было, что вдруг президент Трамп опять ушел на позиции, которые, казалось бы, уже отработаны и отражают лишь лихорадочное желание европейцев и режима [президента Украины Владимира] Зеленского получить паузу, чтобы вновь накачать оружием киевскую структуру», — сказал Лавров на Международной конференции по евразийской безопасности, которая прошла в Минске.

Министр подчеркнул, что Москва рассчитывает на здравый смысл американского руководства.

«Надеемся, что президент Трамп по-прежнему искренне стремится к разрешению украинского кризиса и сохранит приверженность тем принципам, которые были выработаны на саммите в Анкоридже», — отметил глава МИДа.

По его словам, в Европе не спешат поддерживать идею переговоров. Лавров указал, что лидеры стран ЕС «всеми силами убеждают администрацию США отказаться от идеи урегулирования на Украине за столом переговоров» и продолжают курс на военную поддержку Киева.

Глава МИДа добавил, что именно члены НАТО из Европы способствуют затягиванию конфликта, поставляя вооружение и оказывая политическое покровительство украинскому руководству. По мнению Лаврова, подобная политика лишь отдаляет перспективы установления прочного мира в регионе.

