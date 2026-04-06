Врач-диетолог рассказала, как выйти из поста без вреда для организма

Мурад Устаров
Мурад Устаров

Аккуратное возвращение к привычному рациону позволит сохранить накопившийся ресурс.

Как правильно выйти из поста — советы диетолога

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Диетолог Лебедева: из поста нужно выходить постепенно

Выход из поста должен быть постепенным, это важно для нормального функционирования пищеварительной системы. Об этом в интервью Life.ru сообщила врач-диетолог Анастасия Лебедева.

Она напомнила, что во время поста уменьшается доля животных жиров и белков, меняется ферментативная активность, адаптируется работа желудочно-кишечного тракта. Однако резкий переход к привычной пище может вызвать дискомфорт и тяжесть в желудке, а также обострение хронических заболеваний.

По словам эксперта, именно аккуратное возвращение к привычным блюдам является грамотным выходом из поста и позволяет сохранить накопившийся за время воздержания ресурс.

«В первые дни после поста рацион лучше расширять поэтапно, начиная с легкоусвояемых продуктов. Даже традиционные праздничные блюда — кулич, яйца, творожная пасха — стоит вводить умеренно, небольшими порциями, распределяя их в течение дня, а не употребляя все сразу», — подчеркнула диетолог.

Лебедева также посоветовала добавлять в свое меню мясо, жирные и мучные блюда не в первый день, а спустя некоторое время, наблюдая за реакцией организма и сохраняя баланс между белками, клетчаткой и водой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как приготовить полезные куличи и творожную пасху.

5 апр
Смертельная красота: химик рассказала, чем категорически нельзя окрашивать яйца
4 апр
Папа Римский Лев XIV впервые возглавил церемонию Крестного пути у Колизея
2 апр
Не так уж мало: сколько можно съесть кулича на Пасху без вреда для здоровья
2 апр
Карамельная, апельсиновая и царская: ТОП-3 быстрых рецептов творожной пасхи
1 апр
Названа безопасная норма потребления кулича на Пасху
31 мар
Пасхальный кулич в этом году станет дешевле: бюджетный набор продуктов
30 мар
Россиян ждет рабочий понедельник после Пасхи
29 апр
В зону СВО впервые доставили частицу Благодатного огня
22 апр
Путин прокомментировал итоги пасхального перемирия
21 апр
Более 400 обстрелов: как Киев нарушил пасхальное перемирие
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Артиллеристы уничтожили «опорники» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака
5:34
Без паники: что делать, если укусил клещ
5:12
Вынужденная агрессия: почему Трамп перешел к жестким заявлениям в адреса Ирана
4:50
Свыше 400 россиян оказались под арестом во Франции
4:33
Долги россиян достигли 45 триллионов рублей

Сейчас читают

Роковые позывы: британка не подозревала о беременности и родила в туалете
Фрукты и овощи для похудения: что стоит добавить в рацион на диете
Скрытая правда о БАДах: почему витамины в таблетках не работают как обещано
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео