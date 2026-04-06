Врач-диетолог рассказала, как выйти из поста без вреда для организма

Аккуратное возвращение к привычному рациону позволит сохранить накопившийся ресурс.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Диетолог Лебедева: из поста нужно выходить постепенно
Выход из поста должен быть постепенным, это важно для нормального функционирования пищеварительной системы. Об этом в интервью Life.ru сообщила врач-диетолог Анастасия Лебедева.
Она напомнила, что во время поста уменьшается доля животных жиров и белков, меняется ферментативная активность, адаптируется работа желудочно-кишечного тракта. Однако резкий переход к привычной пище может вызвать дискомфорт и тяжесть в желудке, а также обострение хронических заболеваний.
По словам эксперта, именно аккуратное возвращение к привычным блюдам является грамотным выходом из поста и позволяет сохранить накопившийся за время воздержания ресурс.
«В первые дни после поста рацион лучше расширять поэтапно, начиная с легкоусвояемых продуктов. Даже традиционные праздничные блюда — кулич, яйца, творожная пасха — стоит вводить умеренно, небольшими порциями, распределяя их в течение дня, а не употребляя все сразу», — подчеркнула диетолог.
Лебедева также посоветовала добавлять в свое меню мясо, жирные и мучные блюда не в первый день, а спустя некоторое время, наблюдая за реакцией организма и сохраняя баланс между белками, клетчаткой и водой.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
42%
Нашли ошибку?