«В пределах досягаемости»: Трамп указал на скорое достижение соглашения с Ираном

Американский лидер подчеркнул, что настроен оптимистично.
Трамп: Мирное соглашение США с Ираном находится в пределах досягаемости
Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре Штаты и Иран смогут прийти к мирному соглашению. Об этом сообщили журналисты телеканала NBC News. Цитируя главу Белого дома, они отметили, что тот предвкушает завершение конфликта и верит в достижимость подписания соответствующего документ.
О перспективах переговоров с исламской республикой Трамп заговорил на фоне подготовки делегации дипломатов во главе с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом к вылету в Пакистан. Главной целью американских представителей является окончание боевых действий, которые продолжаются последние шесть недель.
«Трамп в четверг сказал телеканалу: он настроен очень оптимистично в отношении того, что мирное соглашение с Ираном находится в пределах досягаемости», — сказано в публикации.
Авторы материала подчеркивают, что предстоящая встреча в Пакистане видится американской стороне как переговоры с высокими ставками.
В Иране к оптимизму Трампа относятся настороженно, но не отвергают вероятность достижения мирного соглашения. Так, представитель МИД республики Эсмаил Багаи прежде назвал условие для переговоров с Соединенными Штатами — соблюдение обязательств по перемирию «на всех фронтах». В частности, речь идет о Ливане, который в данный момент атакуют израильские вооруженные силы.
Американский лидер, в свою очередь, заявлял, что Вашингтон и Тегеран давно обсудили вопросы ядерной программы и открытия Ормузского пролива и пришли к компромиссу. При этом, подчеркнул он, армия США продолжит контролировать ситуацию в регионе до заключения сделки на бумаге. Если же документ не будет подписан, предупредил Трамп, Иран ждут еще более масштабные военные действия, чем сейчас.
Ранее, сообщал 5-tv.ru, Иран открыл Ормузский пролив для судов США, но на определенных условиях.
- 9 апр
- Аятолла Моджтаба Хаменеи: Иран хочет мира, но не собирается отказываться от своих прав
- 9 апр
- Иран потребовал от США и Израиля компенсацию за нанесенный ущерб
- 9 апр
- Разрушение консенсуса: как изменилось отношение американцев к Израилю
- 9 апр
- Иран допустил проход судов США через Ормузский пролив
- 9 апр
- В МИД Ирана рассказали о состоянии здоровья Моджтабы Хаменеи
- 9 апр
- «Серьезное испытание»: Каллас предупредила об опасности ударов Израиля по Ливану
- 9 апр
- «Не конец кампании»: какие последствия понесет масштабная атака Израиля на Ливан
- 9 апр
- США выйдет из НАТО? Трамп относится к альянсу с пренебрежением
- 9 апр
- Хотел перезарядить оружие: в США объяснили, почему Трамп пошел на перемирие с Ираном
- 9 апр
- «Марионеточное государство»: Карлсон осудил неспособность США контролировать Израиль
93%
