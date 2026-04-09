«В пределах досягаемости»: Трамп указал на скорое достижение соглашения с Ираном

Трамп: Мирное соглашение США с Ираном находится в пределах досягаемости

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре Штаты и Иран смогут прийти к мирному соглашению. Об этом сообщили журналисты телеканала NBC News. Цитируя главу Белого дома, они отметили, что тот предвкушает завершение конфликта и верит в достижимость подписания соответствующего документ.

О перспективах переговоров с исламской республикой Трамп заговорил на фоне подготовки делегации дипломатов во главе с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом к вылету в Пакистан. Главной целью американских представителей является окончание боевых действий, которые продолжаются последние шесть недель.

«Трамп в четверг сказал телеканалу: он настроен очень оптимистично в отношении того, что мирное соглашение с Ираном находится в пределах досягаемости», — сказано в публикации.

Авторы материала подчеркивают, что предстоящая встреча в Пакистане видится американской стороне как переговоры с высокими ставками.

В Иране к оптимизму Трампа относятся настороженно, но не отвергают вероятность достижения мирного соглашения. Так, представитель МИД республики Эсмаил Багаи прежде назвал условие для переговоров с Соединенными Штатами — соблюдение обязательств по перемирию «на всех фронтах». В частности, речь идет о Ливане, который в данный момент атакуют израильские вооруженные силы.

Американский лидер, в свою очередь, заявлял, что Вашингтон и Тегеран давно обсудили вопросы ядерной программы и открытия Ормузского пролива и пришли к компромиссу. При этом, подчеркнул он, армия США продолжит контролировать ситуацию в регионе до заключения сделки на бумаге. Если же документ не будет подписан, предупредил Трамп, Иран ждут еще более масштабные военные действия, чем сейчас.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Иран открыл Ормузский пролив для судов США, но на определенных условиях.

