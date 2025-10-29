«Это уже второй раз»: полицейские снова нашли тело девушки в спортивной сумке

Дарья Орлова
В Нью-Йорке жители Восточного Гарлема обеспокоены страшной находкой у железной дороги.

Обнаружено тело девушки в спортивной сумке

Фото: 5-tv.ru

Полицейские нашли тело мертвой девушки в спортивной сумке в США

На пустыре рядом с железнодорожными путями в Восточном Гарлеме в Нью-Йорке полицейские нашли спортивную сумку, внутри которой находилось тело обнаженной девушки. Об этом сообщает газета The New York Post. Трагическую находку сделали 28 октября, после чего местные жители потребовали усилить патрулирование в опасном районе.

«Это уже второй раз, когда полицейские находят там мертвое тело», — рассказал изданию работник санитарной службы Смоки Родригес.

Как уточнили следователи, погибшей оказалась 20-летняя девушка. По предварительным данным, неизвестные сначала поместили тело в черный пакет, а затем спрятали его в спортивной сумке. На теле не обнаружено видимых следов насилия, причина смерти устанавливается экспертами.

Жители Восточного Гарлема утверждают, что в окрестностях проживает много подозрительных людей и бездомных. По словам очевидцев, на пересечении 125-й улицы и Парк-авеню, где нашли сумку, полиция появляется крайне редко.

