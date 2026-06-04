Недетская забава: что может грозить за поджог тополиного пуха

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 30 0

Хулиганская шутка может обернуться серьезными последствиями и санкциями.

Что будет за поджог тополиного пуха

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Юрист Зокиров: за повреждение имущества при поджоге пуха грозит год тюрьмы

Если поджечь тополиный пух и повредить чужое имущество, есть риск получить год лишения свободы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал ассистент кафедры административного права и процесса имени Попова Университета имени Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.

«За уничтожение или повреждение по неосторожности чужого имущества на сумму свыше 250 тысяч рублей в приговоре могут назначить до года лишения свободы (ст. 168 УК РФ)», — сказал Зокиров.

Сам по себе поджог тополиного пуха законом не запрещен. Однако не стоит забывать, что в России действует свод правил противопожарного режима, согласно которому запрещено жечь мусор, траву, листву и иные отходы вне специально отведенных зон в черте населенного пункта, а также на территории частных домовладений.

Намного хуже придется поджигателю, если его действия нанесут вред людям.

Если из-за подпаленного пуха кто-то получит ожоги, это будет расценено как причинение тяжкого вреда здоровью — до трех лет тюрьмы. Если человек погибнет, инкриминируется причинение смерти по неосторожности — до пяти лет лишения свободы. В случае гибели двух и более людей — до семи лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что юрист Вячеслав Печников объяснил, законно ли привлекать детей к уборке территорий школ летом. С 2023 года в закон «Об образовании» внесены поправки, обязывающие школьников участвовать в общественно полезном труде, однако привлекать подростков к летней практике можно только при строгом соблюдении правил.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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