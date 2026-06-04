«Ждет будущего»: раскрыты детали выставленного на аукцион письма принцессы Дианы

People: раскрыты детали выставленного на аукцион письма принцессы Дианы

Личное письмо принцессы Дианы, написанное вскоре после ее знаменитого интервью программе Panorama, выставят на торги в Великобритании. В документе принцесса Уэльская поделилась переживаниями о будущем своих сыновей и объяснила, почему решилась на откровенный разговор с журналистами. Об этом сообщило People.

Письмо датировано 27 ноября 1995 года — всего через неделю после выхода интервью BBC Panorama, которое стало одним из самых громких событий в истории британской королевской семьи. Послание адресовано поклоннику принцессы Майклу Барратту, который написал ей письмо поддержки после эфира.

В ответ леди Ди поблагодарила мужчину за добрые слова. Она также призналась, что надеется: ее откровенность поможет другим людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Особое внимание в письме Диана уделила своим сыновьям — принцам Уильяму и Гарри. Она выразила надежду, что сможет воспитать их открытыми и чуткими людьми, способными понимать чувства окружающих.

«Она надеется, что интервью для программы Panorama поможет другим женщинам, оказавшимся в подобных трудностях, и с нетерпением ждет будущего, когда сможет поделиться с Уильямом и Гарри важностью общения на более глубоком уровне и научить их этому», — говорится в аннотации к лоту.

Письмо будет выставлено на аукционе Reeman Dansie вместе с оригинальным конвертом, на котором сохранился рукописный адрес. По оценкам экспертов, лот может уйти с молотка за сумму от четырех до пяти с половиной тысяч долларов.

Интервью Panorama вышло в эфир 20 ноября 1995 года. В беседе с журналистом Мартином Баширом Диана откровенно рассказала о проблемах в браке с принцем Чарльзом (ныне королем Карлом III), психическом здоровье и давлении со стороны общественности. Именно тогда прозвучала ставшая знаменитой фраза о том, что в их браке «было трое», имея в виду любовницу мужа Камиллу Паркер-Боулз.

Спустя почти 30 лет письмо позволяет по-новому взглянуть на эмоциональное состояние принцессы в один из самых непростых периодов ее жизни и увидеть, какие надежды она связывала с будущим своих детей.

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