Кошка Карла Лагерфельда осталась без обещанного 1,3 миллиона евро

Кошка знаменитого модельера Карла Лагерфельда по кличке Шупетт до сих пор не получила обещанные хозяином 1,3 миллиона евро. Об этом пишет Bild.

При жизни дизайнера у его любимицы были две сиделки, личный повар, перелеты на частных самолетах и совместные ужины за одним столом. После смерти Лагерфельда в 2019 году сообщалось, что он хотел оставить своему питомцу около 1,3 миллиона евро. Однако спустя семь лет деньги так и не поступили.

Бывшая домработница Франсуаза Кашот, которая сейчас заботится о кошке, рассказала, что на содержание Шупетт не было выплачено ни цента из предполагаемого наследства. Причина — многолетние судебные тяжбы вокруг завещания. Кроме того, французское законодательство не позволяет животным напрямую наследовать деньги или имущество. Теперь Шупетт живет не в роскошной вилле, а в обычной парижской квартире. Кашот вынуждена работать и оплачивать содержание кошки самостоятельно, пока юристы пытаются урегулировать ситуацию с наследством.

Ранее 5-tv.ru писал, что финансовое наследие Карла Лагерфельда, оцениваемое примерно в 200 миллионов евро, оказалось в подвешенном состоянии. Неизвестные лица пытаются оспорить завещание, составленное модельером в 2016 году. Душеприказчик покойного Кристиан Буассон уже направил соответствующие уведомления племянницам и племянникам кутюрье. В документе, подписанном за три года до смерти, состояние планировалось распределить между семью доверенными лицами из ближайшего круга: в списке значились ассистент и крестник, тогда как кровные родственники упомянуты не были.

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