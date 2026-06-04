Банк «РОССИЯ» присоединится к проекту «Единая карта петербуржца»

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 33 0

Соглашение с правительством Санкт-Петербурга подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

Банк «РОССИЯ» присоединится к проекту «Единая карта петербуржца». Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме между Банком «РОССИЯ» и правительством Санкт-Петербурга.

В торжественной церемонии подписания участвовали председатель совета директоров Банка «РОССИЯ» Михаил Клишин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Санкт-Петербург — родной город для нашего Банка. Именно здесь он был основан и на протяжении многих лет последовательно участвует в его социально-экономическом развитии. Мы активно поддерживаем значимые городские инициативы и проекты. Подписанное соглашение открывает новые возможности для объединения усилий бизнеса и власти в интересах жителей Петербурга. Мы рассчитываем, что наше участие, в том числе в проекте „Единая карта петербуржца“, позволит сделать городские сервисы и финансовые инструменты еще более удобными и доступными для жителей города», — отметил председатель совета директоров Банка «РОССИЯ» Михаил Клишин.

Документ предусматривает объединение ресурсов в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития Северной столицы, а также присоединение Банка «РОССИЯ» к проекту «Единая карта петербуржца».

«Акционерный Банк «РОССИЯ» — один из базовых банков для Правительства Санкт-Петербурга. У нас много совместных проектов. Хочу напомнить, что возрождение легендарного праздника выпускников в 2005 году стало возможным благодаря усилиям Правительства Санкт-Петербурга и Акционерного Банка «РОССИЯ». И вот уже более 20 лет «Алые паруса» являются такой же визитной карточкой города, как и ПМЭФ. Сегодня мы расширяем наше сотрудничество и будем вместе развивать цифровые технологии в рамках флагманского проекта цифровых карт жителя «Единая карта петербуржца». ЕКП выпускается на базе платежной системы «МИР» в 5 крупнейших банках страны, и мы рады, что к ним присоединится такой мощный игрок, как Банк «РОССИЯ», — отметил губернатор города Александр Беглов.

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Тема:
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