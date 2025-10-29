Совфед утвердил закон о круглогодичном призыве в армию

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий проведение призыва на военную службу на протяжении всего календарного года — с 1 января по 31 декабря. Новый порядок вводится на основании указа президента.

До настоящего времени призыв проходил два раза в год: весной — с 1 апреля по 15 июля, и осенью — с 1 октября по 31 декабря. Как отмечают парламентарии, реформа позволит упорядочить работу военных комиссариатов и повысить эффективность процесса комплектования вооруженных сил.

При этом отправка призывников к местам службы останется прежней — два раза в год, в те же сроки, что и ранее. Закон также определяет категории граждан, для которых могут быть установлены особые периоды отправки в войска.

Документ вводит ограничение на срок явки по повестке, размещенной в реестре — не более 30 дней со дня публикации. Кроме того, военкоматы получат право выдавать выписки из реестра воинского учета в электронном виде, что, по мнению законодателей, упростит взаимодействие граждан с военными органами.

