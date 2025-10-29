Совфед утвердил закон о круглогодичном призыве в армию

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 61 0

До этого момента повестку можно было получить весной в период с 1 апреля по 15 июля, и осенью — с 1 октября по 31 декабря.

Совфед утвердил закон о круглогодичном призыве в армию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий проведение призыва на военную службу на протяжении всего календарного года — с 1 января по 31 декабря. Новый порядок вводится на основании указа президента.

До настоящего времени призыв проходил два раза в год: весной — с 1 апреля по 15 июля, и осенью — с 1 октября по 31 декабря. Как отмечают парламентарии, реформа позволит упорядочить работу военных комиссариатов и повысить эффективность процесса комплектования вооруженных сил.

При этом отправка призывников к местам службы останется прежней — два раза в год, в те же сроки, что и ранее. Закон также определяет категории граждан, для которых могут быть установлены особые периоды отправки в войска.

Документ вводит ограничение на срок явки по повестке, размещенной в реестре — не более 30 дней со дня публикации. Кроме того, военкоматы получат право выдавать выписки из реестра воинского учета в электронном виде, что, по мнению законодателей, упростит взаимодействие граждан с военными органами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.82
0.84 92.94
0.92
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:44
«Обними в последний раз»: девятилетний сын зарезал мать во время ссоры
12:39
С 1 ноября абонентам в РФ разрешат иметь не более 20 мобильных номеров
12:31
Россия приняла решение разместить «Орешник» в Белоруссии полгода назад
12:26
Между Россией и Малайзией до конца году могут запустить прямое авиасообщение
12:20
Обвиняемые в кибертравле Брижит Макрон заявили, что имеют право на свободу слова
12:16
«У нас есть»: Песков о заявлении Трампа про лидерство США в ядерных технологиях

Сейчас читают

Энергосистему Украины разболтало: есть экспорт, импорт и отключения
«Сейчас каждый может стать звездой»: актер Алексей Розин о дилетантизме в кино
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео