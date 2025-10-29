Прощание с актером Романом Поповым пройдет 1 ноября
Звезда «Полицейского с Рублевки» умер 28 октября.
Фото: Геодакян Артем/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Прощание с актером Романом Поповым пройдет 1 ноября в ЦКБ № 1 управления делами президента РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на подругу семьи артиста.
Как ранее рассказал шоумен Оганес Григорян, похороны пройдут в Москве.
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов умер 28 октября в 13:15 по московскому времени, ему было 40 лет. Артист боролся с рецидивом рака головного мозга, впервые диагностированным еще в 2018 году. Тогда врачам удалось добиться ремиссии, однако весной этого года болезнь вернулась и развивалась стремительно.
Роман Попов прославился как исполнитель роли следователя Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки». Артист снимался в спин-оффе «Детективное агентство Мухича», фильмах и сериалах «Девушки бывают разные», «Каникулы президента», «Любовь в нерабочие недели», «Любовь в жаркие недели», «Бумеранг», «Убить босса» и других.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
100%
Нашли ошибку?