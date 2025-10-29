Прощание с актером Романом Поповым пройдет 1 ноября

Лалита Балачандран
Срочная новость

Звезда «Полицейского с Рублевки» умер 28 октября.

Где простятся с Романом Поповым

Фото: Геодакян Артем/ТАСС

Прощание с актером Романом Поповым пройдет 1 ноября в ЦКБ № 1 управления делами президента РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на подругу семьи артиста.

Как ранее рассказал шоумен Оганес Григорян, похороны пройдут в Москве.

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов умер 28 октября в 13:15 по московскому времени, ему было 40 лет. Артист боролся с рецидивом рака головного мозга, впервые диагностированным еще в 2018 году. Тогда врачам удалось добиться ремиссии, однако весной этого года болезнь вернулась и развивалась стремительно.

Роман Попов прославился как исполнитель роли следователя Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки». Артист снимался в спин-оффе «Детективное агентство Мухича», фильмах и сериалах «Девушки бывают разные», «Каникулы президента», «Любовь в нерабочие недели», «Любовь в жаркие недели», «Бумеранг», «Убить босса» и других.

