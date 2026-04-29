Он так и не увидел внуков: дочь Хогана о том, почему отец перестал с ней общаться

|
Дочь легенды рестлинга впервые рассказала о своих непростых отношениях с папой.

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Халк Хоган не общался со своей дочерью Брук до самой смерти

Дочь легенды рестлинга Халка Хогана Брук впервые высказалась по поводу отношений с покойным отцом. Ее слова передает RadarOnline.

Девушка не общалась с отцом на протяжении нескольких лет из-за того, что она выразила свои опасения по поводу нескольких людей в его окружении. Из-за этого Хоган сам прекратил с ней общение, сказала Брук. Этот шаг девушка восприняла очень тяжело.

Они были в ссоре до самой его смерти. Рестлер даже так и не увидел своих внуков, которым на момент его ухода из жизни было всего шесть месяцев. Брук с большой болью наблюдала, что происходит с ее папой в последние годы его жизни. За это время он перенес большое количество операций, поэтому она рада, что Халк больше не страдает. Она также добавила, что «ни один ребенок не хочет остаться без родителей».

Рестлер Халк Хоган умер 24 июля 2025 года в возрасте 71 года. Официальная причина смерти — острый инфаркт миокарда. Его госпитализировали в больницу Morton Plant Hospital, но спасти не смогли.

Ранее 5-tv.ru писал, почему актера Чака Норриса в России любили особенно сильно. Он не раз приезжал в страну, судил турниры и отвечал поклонникам взаимной симпатией.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

Метеорный поток денег: финансовый гороскоп для знаков зодиака на май 2026

Последние новости

22:51
Волочкова поставила на место нарколога, предрекшего ей смерть
22:42
Инфаркт на рабочем месте: врачи рассказали к чему приведет хронический стресс
22:33
«Невосполнимая потеря»: Мел Гибсон раздавлен гибелью актрисы Нади Фарес
22:31
Егор Бероев трогательно обратился молодой супруге: «Душа в душу»
22:14
Он так и не увидел внуков: дочь Хогана о том, почему отец перестал с ней общаться
22:01
Опасный презент: почему не стоит дарить подросткам пластические операции

Сейчас читают

Масштабный раздор Киева с Израилем прогнозирует востоковед
Не для ваших сердец: как выглядят жены российских красавцев-актеров
Катя Лель впервые раскрыла шокирующие детали жесткого похудения ради Максима Фадеева
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео