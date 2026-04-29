Егор Бероев трогательно обратился молодой супруге: «Душа в душу»

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Актер и режиссер Егор Бероев выступил с благодарственной речью в адрес своей 21-летней жены Анны Панкратовой на премьере фильма «Кукла», ставшего его режиссерским дебютом. Видео с мероприятия публикует 5-tv.ru.

Бероев обратился к супруге, подчеркнув ее поддержку на протяжении всей работы над проектом. Он отметил, что Панкратова прошла с ним этот путь «рядом, душа в душу».

«Я благодарю Аню, мою жену, за то, что прошла этот путь со мной рядом, душа в душу, поддерживая меня, понимая меня, веря в меня. Спасибо тебе», — высказался Бероев.

Отдельно режиссер поблагодарил ее как исполнительницу главной роли, указав на профессионализм, талант и искренность, которые она привнесла в образ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бероев подтвердил заключение брака с Панкратовой. Он уточнил, что фактическое расставание с актрисой Ксенией Алферовой произошло еще в ноябре 2022 года, когда супруги начали жить раздельно. Официально развод был оформлен в 2025 году. По словам Бероева, процесс прошел без конфликтов.

После развода актер признавался, что рассчитывал остаться один и ощущал себя комфортно в этом состоянии, однако позже в его жизни появилась новая избранница. При этом Алферова заявляла в социальных сетях, что в настоящее время чувствует себя счастливой, продолжая активно работать и заниматься творчеством.

Брак Бероева и Алферовой считался одним из устойчивых в российской киноиндустрии. У них есть общая дочь Евдокия, а также приемный сын Влад Саноцкий.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

