Смерть можно предсказать? Какие сигналы тело подает в последние дни жизни

Главврач хосписа Холмс: тело подает определенные сигналы перед смертью

Смерть наступает, когда останавливаются сердце и дыхание. Однако за несколько часов и даже дней до этого тело подает ряд предупреждающих сигналов. Доктор Сара Холмс, главный врач хосписа, подробно рассказала о физиологических процессах, которые происходят в организме в последние мгновения жизни. Ее слова передает Daily Mail.

Холмс отметила, что за несколько часов и дней до смерти пациенты становятся более уставшими, спят дольше и меньше едят. Пищеварительная система начинает замедлять работу, что иногда приводит к кетозу — процессу, когда организм использует жир вместо глюкозы для получения энергии, вызывая значительную потерю веса. В этот период больным часто требуется помощь в выполнении повседневных задач, а общение становится затруднительным.

Иногда перед смертью возникает так называемое «ралли» — кратковременная ясность ума и временное улучшение состояния, когда пациенты могут демонстрировать признаки «выздоровления» на несколько минут, часов или даже дней. Это явление до конца не изучено, но исследования показывают, что мозг сохраняет частичную активность даже после остановки сердца.

Последние минуты жизни сопровождаются характерными изменениями дыхания — дыханием Чейна-Стокса. Пациент делает несколько быстрых вдохов, а затем задерживает дыхание, словно делает последний вдох.

«В конце концов дыхание и сердцебиение останавливаются, а затем отключается мозг», — объяснила Холмс.

Эксперт подчеркнула, что паллиативная помощь — комплекс мероприятий, направленных на облегчение боли и других тяжелых симптомов у людей с неизлечимыми заболеваниями — нужна для того, чтобы брать от жизни все до последнего мгновения. Она помогает пациентам и их семьям купировать симптомы, завершать дела и сосредоточиться на важном.

«Смерть сама по себе коротка, как и рождение. Важно помочь людям и их близким смириться с этим», — отметила Холмс.

