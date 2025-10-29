Умер театральный сценарист Мюррей Медник

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 64 0

За свою карьеру он создал более 30 пьес.

Умер театральный сценарист Мюррей Медник

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В США на 87-м году жизни умер драматург, писатель и театральный режиссер Мюррей Медник, один из пионеров театрального движения Off-Off-Broadway. Об этом сообщил портал MSP.

Медник родился в Нью-Йорке, окончил Бруклинский колледж и начал писать пьесы в 1960-х годах. Вместе с Сэмом Шепардом он стал одной из центральных фигур андеграундной театральной сцены. Именно Медник поставил пьесу Шепарда «Мотор!» с Патти Смит в главной роли.

За свою карьеру он создал более 30 пьес, среди которых — «Маяковский и Сталин», «Шрам» с Эдом Харрисом, а также несколько постановок, с успехом шедших в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Тель-Авиве.

Медник также работал в кино и на телевидении — участвовал в создании культового сериала 1970-х «Видения» и ситкома «Староста класса».

Лауреат престижной театральной премии Obie, Мюррей Медник основал собственную театральную мастерскую в Лос-Анджелесе и воспитал не одно поколение драматургов.

Off-Off-Broadway — это театральное движение, возникшее в Нью-Йорке в конце 1950-х — начале 1960-х годов в ответ на коммерциализацию и консерватизм традиционного Бродвея и даже Off-Broadway. Это движение характеризуется экспериментальным и авангардным подходом к театру, свободой творческого выражения, низким бюджетом и использованием нестандартных площадок, таких как кафе, подвалы, гаражи, частные квартиры и уличные пространства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.82
0.84 92.94
0.92
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:53
На примере Нюши: когда лучше строить отношения после развода
18:45
Женщина убила возлюбленного с помощью глазных капель
18:35
Смерть можно предсказать? Какие сигналы тело подает в последние дни жизни
18:30
Захарова призвала бороться с навязываемой женщинам «идеологией эгоизма»
18:25
Мать троих детей умерла из-за коктейля с промышленным чистящим средством
18:17
Дуров анонсировал запуск децентрализованной сети на базе ИИ и TON

Сейчас читают

Энергосистему Украины разболтало: есть экспорт, импорт и отключения
«Рожала дочь»: Устюгов про создание музыки для «Константинополя»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Екатерине Шпице — 40 лет! Самые удачные и неудачные образы актрисы

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео