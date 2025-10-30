Криминалистка помогла взорвать квартиру с телом бывшего возлюбленного

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 39 0

Девушка воспользовалась своими профессиональными навыками, чтобы скрыть следы убийства бывшего бойфренда.

Криминалист скрыла следы собственного преступления

Фото: 5-tv.ru

В Индии 21-летняя Амрита Чаухан, получившая образование криминалиста, использовала знания по судебной экспертизе, чтобы помочь своим сообщникам замести следы преступления. Об этом сообщает Times of India.

По данным издания, Чаухан начала встречаться с 32-летним Рамкешем Миной весной 2025 года, после знакомства на собеседовании в Дели. Их отношения быстро переросли в роман с интимными видео, которые мужчина хранил на жестком диске. Однако спустя несколько месяцев девушка возобновила связь со своим бывшим — инженером Сумитом Кашьяпом — и решила вернуть компромат.

Мина отказался удалить записи, и тогда Чаухан вместе с Кашьяпом и его другом Сандипом Кумаром разработала план ограбления. Девушка пришла к бывшему домой, связала его и пообещала необычную «игру». В этот момент в квартиру ворвались ее сообщники в масках. Завязалась драка, в ходе которой мужчина задохнулся.

После гибели Мины Чаухан предложила инсценировать взрыв, чтобы уничтожить улики. Она посоветовала облить тело маслом и вином, открыть газ и оставить огонь в помещении. Через несколько минут после ухода злоумышленников в квартире действительно прогремел взрыв.

По камерам наблюдения и содержимому телефонов полиция установила личности подозреваемых. Все трое были задержаны. По данным следствия, Чаухан, Кашьяп и Кумар пытаются возложить ответственность за смерть Мины друг на друга.

