«На душе очень жутко»: бухгалтер старобельского колледжа о трагедии

Женщина знала многих погибших ребят.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru
Оправдать поступок украинских боевиков никак нельзя — это ужасно. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru заявила жительница Луганской Народной Республики — бухгалтер Старобельского педагогическом колледжа Лилия.
«На душе очень жутко. Я житель Старобельска. Здесь работала. Детей видела, знала. <…> От поступка нет слов», — поделилась женщина, сдерживая слезы.
Также она рассказала, что все погибшие ребята были хорошие: всегда улыбались.
Атака ВСУ на колледж в ЛНР
Боевики киевского режима ночью 22 мая с помощью беспилотников нанесли удары по учебному корпусу и общежитию Старобельского педагогического колледжа ЛГПУ. В зданиях находились более 80 учащихся. Погиб 21 человек, более 60 получили ранения. Сотрудники МЧС разбирали завалы 45 часов, несмотря на угрозу повторных атак и попытки боевиков ВСУ сорвать спасательную операцию.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ЛНР простились с погибшей в результате атаки ВСУ Дарьей Сердюк. Перед смертью студентка успела написать родственникам и попросить о помощи.
