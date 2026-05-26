«На душе очень жутко»: бухгалтер старобельского колледжа о трагедии

Дарья Бруданова
Женщина знала многих погибших ребят.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Атака ВСУ на колледж в ЛНР

Экс-бухгалтер колледжа в Старобельске Лилия: знала многих погибших ребят

Оправдать поступок украинских боевиков никак нельзя — это ужасно. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru заявила жительница Луганской Народной Республики — бухгалтер Старобельского педагогическом колледжа Лилия.

«На душе очень жутко. Я житель Старобельска. Здесь работала. Детей видела, знала. <…> От поступка нет слов», — поделилась женщина, сдерживая слезы.

Также она рассказала, что все погибшие ребята были хорошие: всегда улыбались.

Боевики киевского режима ночью 22 мая с помощью беспилотников нанесли удары по учебному корпусу и общежитию Старобельского педагогического колледжа ЛГПУ. В зданиях находились более 80 учащихся. Погиб 21 человек, более 60 получили ранения. Сотрудники МЧС разбирали завалы 45 часов, несмотря на угрозу повторных атак и попытки боевиков ВСУ сорвать спасательную операцию.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЛНР простились с погибшей в результате атаки ВСУ Дарьей Сердюк. Перед смертью студентка успела написать родственникам и попросить о помощи.

