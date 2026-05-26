«Дед зажигает»: актер Николай Добрынин о своей популярности в TikTok

Актер Николай Добрынин признался, что удивлен неожиданным успехом в TikTok

Неожиданная популярность в TikTok стала для заслуженного артиста России Николая Добрынина новым опытом. Об этом актер высказался в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на встрече актера Глеба Калюжного после его возвращения из армии.

По словам Добрынина, идея с роликами принадлежала не ему, а продюсеру комедии «Дед Фомич» Григорию Сухову. Сам артист признался, что формат коротких видео для него непривычен.

«Для меня это ново. А все эти тик-токи какие-то выкладывают, ну, прикольно, если это по девять миллионов, ну, круто. Говорят: «Дед зажигает», — поделился своим мнением артист.

Добрынин добавил, что сначала не понимал, насколько значимы такие цифры. По его словам, когда ему сообщили о количестве просмотров, он даже переспросил, много ли это, поскольку не очень ориентируется в устройстве подобных соцсетей.

«Для меня это (количество просмотров на видео с его участием в соцсетях. — Прим. ред.) вообще… Говорю: «А это много? Не знаю вообще, что это», — признался актер.

Особенно артисту запомнилась реакция его студентов. Добрынин преподает в Российском институте театрального искусства (ГИТИС), где он — мастер курса. Он рассказал, что студенты начали говорить ему, что он «зажигает» в TikTok. Актер признался, что сперва удивился такой оценке, но затем воспринял происходящее с интересом.

«Но я преподаю в ГИТИС, я — мастер курса. И когда мои студенты приехали, они говорят: „Николай Николаевич, вы так зажигаете“. Я говорю: „Что?“. „Ну, там вы в Тик Токе“. Говорю: „Ну, и что?“. „Ну, это круто“. И сегодня на занятии мы запишем пару видосов таких», — рассказал актер.

К тому же актер подчеркнул, что относится к этому легко и с удовольствием. Добрынин признался, что просто получает радость от жизни, поэтому не видит проблемы в том, чтобы пробовать новые форматы общения с аудиторией.

«Я удовольствие получаю от жизни», — заключил артист.

До этого танцевальный ролик с участием Николая Добрынина вызвал активное обсуждение в TikTok. Артист, известный многим зрителям по роли Митяя в сериале «Сваты», появился на видео под композицию рэпера Toxis, настоящее имя которого Андрей Смелянский, «Возьми телефон, детка». Именно этот трек стал основой для мема.

Публикация быстро разошлась по соцсетям, собрала положительные комментарии и множество репостов. Пользователи особенно отметили самоиронию актера и его готовность включаться в молодежные интернет-тренды.

Как рассказывал 5-tv.ru ранее, Добрынин приехал встречать Глеба Калюжного после года его срочной службы. Артисты вместе снимались в кинокартине «Дед Фомич», поэтому заслуженный артист России решил лично поддержать коллегу в важный для него день.

Говоря о службе Калюжного, Добрынин отметил, что командование части шло молодому актеру навстречу и отпускало его на съемочную площадку прямо в военной форме. По словам артиста, Калюжному эта форма очень шла: он выглядел статным, крепким и довольным. Добрынин добавил, что коллега правильно поступил, когда отправился служить, хотя такой период всегда бывает непростым, потому что человека вырывают из семьи и привычной жизни.

Глеб Калюжный ушел в армию 27 мая 2025 года. После года службы актер официально вернулся к гражданской жизни.

