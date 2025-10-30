Гид бросил туристов на острове в Карелии из-за опоздания

Для туристической группы в Карелии отдых превратился в незапланированный квест. Организатор экскурсии бросил на острове путешественников, которые на несколько минут опоздали к месту отправления из-за травмы ребенка. В итоге автобус с их вещами уехал, а людей просто оставили на произвол судьбы. Причем, в турфирме считают, что сделали все правильно, по протоколу. Корреспондент «Известий» Валерий Кузнецов пообщался с обеими сторонами.

Вопросов у этой группы путешественников, которую туристический автобус бросил в Карелии без вещей, какой-либо связи и с детьми на руках — больше, чем хочет владелец петербургской турфирмы. Он побоялся приехать в офис, разговаривает по видеосвязи. Путешественники доехали до острова, отправились в пешую экскурсию. Группа задержалась всего на 15 минут из-за травмы ребенка, но автобус ждать не стал.

Водитель и гид составили некий «протокол согласия» об оставлении места без восьми пассажиров. Дескать, опоздали не на 15, что допускают условия договора, а на 18 минут. Подписи поставили только трое из пятидесяти туристов на борту. Оставленным на произвол судьбы пришлось добираться до дома своим ходом.

Офис фирмы пострадавшие нашли с трудом: никаких ярких вывесок, самый дальний кабинетик по соседству с приемной неких магов и ясновидящих. Возвращать деньги директор фирмы Александр не спешит и путается в условиях договора. Черным-по белому: исполнитель обязан незамедлительно сообщить в спецслужбы о ЧП.

Заявление в полицию подано: турфирме заявители вменяют, в том числе, оставление в опасности.

«Из возможных последствий — это привлечение к административной ответственности за оказание некачественных туристических услуг. Для юридических лиц — до 100 тысяч рублей. Также здесь уже может быть и уголовная ответственность для виновного лица по статье 125 Уголовного кодекса Российской Федерации с возможным наказанием до одного года лишения свободы», — рассказал адвокат Павел Аринушкин.

И это не первый случай: другие клиенты не дождались оплаченного автобуса и не получили компенсации. Только после начала журналистского расследования фирма поспешила вернуть деньги. Эксперты советуют проверять реальные рейтинги компаний, несмотря на их хвастовство опытом и обещания индивидуального подхода.

«Вот то, что видно на поверхности — турагентство неопытное. То есть, когда работаешь с людьми, ну во-первых, некорректно себя повел гид. Нельзя бросать в незнакомом месте, просто пальцем указать дорогу, этого мало. То есть, людей на маршруте оставлять нельзя. Я работаю в туризме 35 лет, это аксиома», — отметил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Интересно, что пару лет назад автобус туркомпании перевернулся в кювет по вине водителя, пострадавшим пришлось судиться за компенсацию. Новая группа туристов, точнее, пострадавших, намерена также требовать возмещения расходов и морального ущерба.

