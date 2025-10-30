«Культ смерти и мрака»: в России предложили штрафовать за пропаганду Хэллоуина

В России предложили наказывать заведения за пропаганду Хэллоуина

В России предложили ввести административную ответственность для кафе, баров и торговых сетей, использующих атрибутику Хэллоуина или проводящих тематические мероприятия. Об этом рассказал Life.ru депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Инициатива направлена на укрепление и защиту традиционных ценностей.

«Наш святой долг — оградить наших детей, наше общество от деструктивного влияния традиций, которые пропагандируют культ смерти и мрака. Мы не можем закрывать глаза на то, как торговые сети и увеселительные заведения, преследуя коммерческую выгоду, активно насаждают символику, противоречащую нашей культуре и нашим духовным ориентирам», — заявил чиновник.

По словам парламентария, действующее законодательство о защите традиционных духовно-нравственных ценностей предусматривает возможность принятия конкретных мер.

Он считает необходимым ввести административную ответственность для юридических лиц, использующих в оформлении витрин, рекламе или организации мероприятий символику, связанную с Хэллоуином. Для нарушителей предлагается система предписаний и штрафов.

