«Культ смерти и мрака»: в России предложили штрафовать за пропаганду Хэллоуина

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 27 0

Чиновники призвали штрафовать бары и рестораны за любовь к «Дню всех святых».

В России предложили наказывать за пропаганду Хэллоуина

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России предложили наказывать заведения за пропаганду Хэллоуина

В России предложили ввести административную ответственность для кафе, баров и торговых сетей, использующих атрибутику Хэллоуина или проводящих тематические мероприятия. Об этом рассказал Life.ru депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Инициатива направлена на укрепление и защиту традиционных ценностей.

«Наш святой долг — оградить наших детей, наше общество от деструктивного влияния традиций, которые пропагандируют культ смерти и мрака. Мы не можем закрывать глаза на то, как торговые сети и увеселительные заведения, преследуя коммерческую выгоду, активно насаждают символику, противоречащую нашей культуре и нашим духовным ориентирам», — заявил чиновник.

По словам парламентария, действующее законодательство о защите традиционных духовно-нравственных ценностей предусматривает возможность принятия конкретных мер.

Он считает необходимым ввести административную ответственность для юридических лиц, использующих в оформлении витрин, рекламе или организации мероприятий символику, связанную с Хэллоуином. Для нарушителей предлагается система предписаний и штрафов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Пензенском университете студентов научат программировать на кириллице.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.50
1.03 93.39
1.14
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 ноября

Последние новости

5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 ноября
4:40
Рекордная очередь в Эрмитаж: туристы и петербуржцы выстроились до Александрийского столпа
4:21
Любовь Успенская прекратила предпринимательскую деятельность в России
4:00
Забудьте о грусти и унынии: китайский гороскоп на неделю с 3 по 9 ноября
3:52
«Попробуйте!» — Ваня Дмитриенко о том, почему поет на улицах несмотря на статус
3:36
«Гадость или сладость?» — Дональд и Мелания раздают конфеты у Белого дома по случаю Хэллоуина

Сейчас читают

Голливудский актер Джесси Айзенберг станет донором почки для незнакомца
«Молимся и верим»: «Город 312» о возвращении певицы Аи в состав группы
Ая из группы «Город 312» впервые вышла на сцену после перенесенного инсульта
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео