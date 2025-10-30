Полиция прочесывает лес Екатеринбурга в поисках человеческой головы

В юго-западном лесопарке Екатеринбурга продолжаются поиски головы неизвестной женщины, тело которой было обнаружено ранее. Об этом сообщает URA.RU.

Примерно полгода назад на этой территории нашли обезглавленное тело женщины. Как сообщил источник, голова рядом с телом не была обнаружена, предположительно, она была отрезана каким-то режущим инструментом.

Место происшествия сейчас оцеплено, работают криминалисты, ведется полный комплекс необходимых следственных мероприятий. Официальных комментариев от полиции и Следственного комитета пока не поступало.

