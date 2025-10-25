Появились новые подробности по делу об убийстве Япончика

Организатор убийства Япончика занимался криминалом с подросткового возраста

«Вор в законе» Илья Симония, организовавший убийство криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного, как Япончик, занимался преступностью с подросткового возраста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Один из свидетелей, который был знаком с Симонией, сообщил, что мужчина еще с юных лет начал заниматься криминалом, будучи известен в преступном мире, как Махо. Большую часть своего прошлого бандит провел в тюрьмах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Московский городской суд 15 января заочно приговорил Симонию к 21 году колонии строгого режима. Организатор убийства до сих пор находится в международном розыске.

В марте апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

Согласно версии следователей, Махо вовлек в расправу над своим конкурентом Иваньковым нескольких соучастников. Убийцы выследили жертву 28 июля 2009 года у его любимого ресторана «Тайский слон» — выходя из заведения, Япончик получил пулю в живот.

