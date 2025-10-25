Появились новые подробности по делу об убийстве Япончика

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 22 0

Криминального авторитета застрелили в 2009 году у его любимого ресторана в Москве.

Какое прошлое имеет организатор убийства Япончика

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Организатор убийства Япончика занимался криминалом с подросткового возраста

«Вор в законе» Илья Симония, организовавший убийство криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного, как Япончик, занимался преступностью с подросткового возраста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Один из свидетелей, который был знаком с Симонией, сообщил, что мужчина еще с юных лет начал заниматься криминалом, будучи известен в преступном мире, как Махо. Большую часть своего прошлого бандит провел в тюрьмах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Московский городской суд 15 января заочно приговорил Симонию к 21 году колонии строгого режима. Организатор убийства до сих пор находится в международном розыске.

В марте апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

Согласно версии следователей, Махо вовлек в расправу над своим конкурентом Иваньковым нескольких соучастников. Убийцы выследили жертву 28 июля 2009 года у его любимого ресторана «Тайский слон» — выходя из заведения, Япончик получил пулю в живот.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
Чувственность Рыбам, страсть Скорпионам: любовный гороскоп на ноябрь 2025

Последние новости

10:25
Запои и капризные стулья: как Гайдай снимал советский фильм «12 стульев»
10:05
Появились новые подробности по делу об убийстве Япончика
10:00
Су-25 уничтожили опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
9:31
Не слабость, а особый дар: какая привычка является признаком высокого интеллекта
9:06
Умерла мать короля Таиланда Сирикит
8:51
Дмитриев: свыше 99% американцев не знают, что Россия хотела вступить в НАТО

Сейчас читают

Силы ПВО за ночь уничтожили семь беспилотников ВСУ над Москвой
«Я же генерал»: Михалков ответил на вопрос про «котлы»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости