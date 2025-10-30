В офисе «Россети Юг» в Ростове мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 85 0

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Мужчина убил жену и покончил с собой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Ростове-на-Дону в офисе компании «Россети Юг» произошла трагедия — мужчина застрелил свою бывшую супругу, а затем покончил с собой. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Следственном управлении СК РФ по Ростовской области уточнили, что тела мужчины и женщины были обнаружены в здании на улице Большая Садовая. По данным следствия, мужчина пришел в офис, где работала его бывшая жена, и на почве личных неприязненных отношений выстрелил в нее из огнестрельного оружия. Женщина скончалась на месте, после чего он свел счеты с жизнью.

В компании заявили, что оказывают правоохранительным органам всю необходимую помощь.

Региональное следственное управление возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Азербайджане 19-летняя девушка лишила себя жизни после того, как семья жениха обвинила ее в позоре из-за свадебного платья. Об этом пишет Daily Mail.

По словам отца, трагедия произошла в Мингячевире вскоре после свадьбы. Он рассказал, что жених его дочери и его родители устроили скандал в доме, утверждая, будто платье невесты принесло семье стыд. Девушка не выдержала оскорблений и решила покончить с собой.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.47
-0.35 92.25
-0.69
Рост для Дев, отдых для Стрельцов: гороскоп для всех знаков на ноябрь 202...

Последние новости

14:48
Ким Кардашьян: высадка американцами на Луну в 1969 году являются инсценировкой
14:39
Умер снявшийся в сериале «Глухарь» актер Анатолий Меньщиков
14:29
Врачи по ошибке удалили 12-летнему мальчику несколько органов во время операции
14:22
Просит о помощи: жена Игоря Николаева подхватила неизвестный вирус в Пекине
14:15
Умер актер из «Приключений Али-Бабы и сорока разбойников» Якуб Ахмедов
14:15
Мужчина убил трех человек и дразнил следствие кровавыми посланиями

Сейчас читают

«Инопланетный корабль»: ученые сомневаются в происхождении объекта 3I/ATLAS
Трамп заявил о строительстве Южной Кореей атомной подводной лодки для США
Все-таки жена: актер Александр Устюгов о статусе отношений с Аглаей Шиловской
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости