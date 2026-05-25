Путин отправится с государственным визитом в Казахстан 27 мая

На 28-е число запланирован Евразийский экономический форум, а днем позже пройдет заседание Высшего совета ЕАЭС.
Фото: © РИА Новости/Санат Имангалиев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с официальным государственным визитом, который продлится с 27 по 29 мая. Об этом официально анонсировала пресс-служба президента Республики Касым-Жомарта Токаева.
«27-29 мая по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с государственным визитом посетит президент Российской Федерации Владимир Путин», — говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале ведомства.
В ходе предстоящих переговоров на высшем уровне стороны планируют сверить часы по текущему состоянию и перспективам наращивания всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений.
Деловая программа будет насыщенной — уже 28 мая Путин и Токаев примут участие в работе Евразийского экономического форума, куда также приглашены лидеры государств — членов союза. А 29 мая состоится ключевое заседание Высшего Евразийского экономического совета.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошел визит Владимира Путина в Китай.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?