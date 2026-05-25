Петербург-Калининград: поход парусных яхт «Россия на Балтике» стартует 25 июня

Александра Якимчук
Проект реализуют уже четвертый год подряд.

Ежегодный поход крейсерских парусных яхт «Россия на Балтике 2026» стартует 25 июня. Об сообщила пресс-служба проекта.

Старт будет дан на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге. Именно там  состоятся тождественные проводы крейсерских парусных яхт. От берегов Северной столицы России участники отправятся к побережью Калининграда. Старт похода ознаменует гудок ледокола «Красин».

Мероприятие проходит уже четвертый год подряд. В этот раз в нем примут участие десять парусных яхт. Сопровождать их будет учебное судно «Юный Балтиец», команда которого состоит их курсантов Морской технической академии имени адмирала Д. Н. Сенявина.

Протяженность всего маршрута составит 530 морских миль или более тысячи километров: от Санкт-Петербурга до Калининграда и обратно. Путь в одну сторону, в зависимости от погодных условий, займет от четырех до пяти дней.

Проект «Россия на Балтике» направлен как на сохранение историко-культурного наследия нашей страны, так и на возрождение интереса к мореплаванию, в том числе и дальнему. Кроме того, он помогает поддерживать устойчивые культурные связи между регионами Балтики.

Идеологами проекта выступают музеи-заповедники «Петергоф» и «Музей Мирового океана».

«Морской поход, соединяющий через Балтийское море два российских берега, два города — Санкт-Петербург и Калининград, — это наша дань уважения мореходной традиции, зарожденной еще Петром I», — отметил генеральный директор музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Санкт-Петербурге официально стартовал сезон навигации. Однако в 2026 году появились новые ограничения. Не все маршруты доступны для катеров, а в некоторых местах разрешено лишь односторонние движение.

