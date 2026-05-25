Борт министра обороны Британии Хили потерял спутниковый сигнал у границы России

Александра Якимчук
Восстановить работу системы в воздухе у пилотов не было возможности.

Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

Самолет британского министра обороны Джона Хили потерял спутниковый сигнал около границы с Россией. Об этом сообщило издание The Times.

По информации СМИ, самолет Dassault Falcon 900LX, пролетая не далеко от границы с Россией 21 мая, потерял спутниковый сигнал. Кроме того, у пилотов частично не работала приборная панель, а пассажиры воздушного судна не могли подключиться к интернету.

В материалах издания уточнили, что восстановить системы можно было, лишь перезапустив их. Но так как самолет во время появления неполадок находился в воздухе, делать этого не стали.

На протяжении трех часов полета пилоты, по данным газеты, опирались на данные инерциальной навигационной системы, которая не требует внешних сигналов.

Борт министра возвращался в Великобританию из Эстонии. Хили посещал расположение британских войск на юго-востоке прибалтийской страны. Вместе с главой ведомства в самолете находились два фотографа и генерал с тремя звездами на погонах, имя которого не раскрыли в статье.

Выводы о том, что могло стать источником сбоя, издание не сделало. Кроме того, оно не привило никаких официальных заявлений о произошедшем.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские истребители перехватили британский самолет-разведчик над Черным морем. Один из наших истребителей простелет всего в шести метрах от иностранного самолета.

