Борт министра обороны Британии Хили потерял спутниковый сигнал у границы России

Самолет британского министра обороны Джона Хили потерял спутниковый сигнал около границы с Россией. Об этом сообщило издание The Times.

По информации СМИ, самолет Dassault Falcon 900LX, пролетая не далеко от границы с Россией 21 мая, потерял спутниковый сигнал. Кроме того, у пилотов частично не работала приборная панель, а пассажиры воздушного судна не могли подключиться к интернету.

В материалах издания уточнили, что восстановить системы можно было, лишь перезапустив их. Но так как самолет во время появления неполадок находился в воздухе, делать этого не стали.

На протяжении трех часов полета пилоты, по данным газеты, опирались на данные инерциальной навигационной системы, которая не требует внешних сигналов.

Борт министра возвращался в Великобританию из Эстонии. Хили посещал расположение британских войск на юго-востоке прибалтийской страны. Вместе с главой ведомства в самолете находились два фотографа и генерал с тремя звездами на погонах, имя которого не раскрыли в статье.

Выводы о том, что могло стать источником сбоя, издание не сделало. Кроме того, оно не привило никаких официальных заявлений о произошедшем.

