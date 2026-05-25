В МИДе назвали ключевое условие для завершения конфликта на Украине

Элина Битюцкая
Украина должна вернуться к основам своей государственности начала 1990-х годов, когда международное сообщество признало ее независимость.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Дипломат Полищук: для урегулирования на Украине нужно устранить причины конфликта

Для достижения долгосрочного мира на Украине требуется полностью ликвидировать корневые причины противостояния. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью РИА Новости.

«Действительно всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование возможно только путем искоренения первопричин конфликта. Украина должна вернуться к основам своей государственности начала 1990-х годов, когда международное сообщество признало ее независимость», — подчеркнул дипломат.

По его словам, российская позиция по украинскому вопросу остается неизменной и базируется на пониманиях, достигнутых в Анкоридже. Он также подтвердил, что контакты между Москвой и Киевом сохраняются на рабочем уровне, а дипломатическая переписка по ряду приоритетных вопросов ведется через белорусскую столицу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что одна из главных целей ударов ВСУ — дети, и Киев намеренно наносит удары по гражданским объектам.

